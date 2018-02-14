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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۲۰

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل:

توسعه شمشیربازی در مناطق محروم اردبیل ضروری است

توسعه شمشیربازی در مناطق محروم اردبیل ضروری است

اردبیل- مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: با توجه به ظرفیت احصا شده، توسعه شمشیربازی در مناطق محروم این استان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت شمشیربازی استان اردبیل تصریح کرد: تمرکز شمشیربازی تنها در سالن رضازاده مقبول نیست و برخی افراد علاقه مند به دلیل مشکلات مالی قادر به مراجعه به مرکز استان نیستند.

وی افزود: آموزش و پرورش می تواند با تامین زمین، فرصت توسعه این ورزش در مناطق مختلف استان را منجر شود و اداره کل نیز حاضر به واگذاری امکانات و تجهیزات است.

به گفته مدیر کل ورزش و جوانان استان تاکید کرد: در سال های اخیر وضعیت این رشته ورزشی با بهبود همراه بوده و این بیانگر استعداد قابل توجه استان در شمشیربازی است.

وی به ضرورت تداوم آموزش مربیان و داوران نیز اشاره کرد و افزود: این اداره کل حاضر به تقبل هزینه حضور مربیان قهرمان کشوری در دوره های آموزشی است.

بهتاج تداوم برنامه های فعلی هیئت شمشیربازی را خواستار شد و ابراز امیدواری کرد برنامه ها منجر به ارتقا وضعیت استان در رقابت های ملی و بین المللی شود.

کد مطلب 4227934
محمد میرزایی ناطق

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