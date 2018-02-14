توسعه شمشیربازی در مناطق محروم اردبیل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت شمشیربازی استان اردبیل تصریح کرد: تمرکز شمشیربازی تنها در سالن رضازاده مقبول نیست و برخی افراد علاقه مند به دلیل مشکلات مالی قادر به مراجعه به مرکز استان نیستند.

وی افزود: آموزش و پرورش می تواند با تامین زمین، فرصت توسعه این ورزش در مناطق مختلف استان را منجر شود و اداره کل نیز حاضر به واگذاری امکانات و تجهیزات است.

به گفته مدیر کل ورزش و جوانان استان تاکید کرد: در سال های اخیر وضعیت این رشته ورزشی با بهبود همراه بوده و این بیانگر استعداد قابل توجه استان در شمشیربازی است.

وی به ضرورت تداوم آموزش مربیان و داوران نیز اشاره کرد و افزود: این اداره کل حاضر به تقبل هزینه حضور مربیان قهرمان کشوری در دوره های آموزشی است.

بهتاج تداوم برنامه های فعلی هیئت شمشیربازی را خواستار شد و ابراز امیدواری کرد برنامه ها منجر به ارتقا وضعیت استان در رقابت های ملی و بین المللی شود.