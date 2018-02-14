به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، کیوان کاشفی با اشاره به بسته شدن مرز "شیخ صله" از سوی طرف عراقی، گفت: امیدواریم با پیگیری‌هایی که انجام شده، این مرز حداکثر تا هفته آینده باز شود.

وی اظهار کرد: با توجه به مسائلی که اخیرا در کشور عراق رخ داد، توافقاتی بین دولت مرکزی و اقلیم برقرار شد که بر اساس آن قرار است مدیریت کلیه مرزها و بازارچه‌های اقلیم به دولت مرکزی واگذار شود.

این مسئول ادامه داد: سیاست و دید دولت مرکزی نیز بر آن است که بجز سه مرز رسمی اقلیم با ایران یعنی تمرچین، مریوان و پرویزخان، سایر مرزهای غیررسمی دیگر به رسمیت شناخته نشود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه دامنه این تصمیم برخی از مرزهای استان کرمانشاه از جمله شیخ صله، شوشمی و تیله‌کوه را هم گرفت، ادامه داد: با رایزنی‌هایی که انجام دادیم، مرزهای شوشمی و تیله کوه از بسته شدن معاف شدند، اما متاسفانه مرز شیخ صله دو سه روز است که از طرف عراق بسته شده است.

به گفته کاشفی، مکاتبات زیادی برای بازگشایی این مرز غیررسمی خصوصا از طریق سفارت ایران در عراق صورت گرفته و حتی تجار عراقی هم در آن طرف مرز مخالفت خود را با بسته شدن شیخ صله اعلام کردند.

وی یادآوری کرد: قول‌های مقدماتی برای بازگشایی این مرز گرفته‌ایم و امیدواریم حداکثر تا هفته آینده بازگشایی شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بسته ماندن مرزشیخ صله برای همیشه را بعید دانست و خاطرنشان کرد: دو طرف سرمایه‌گذاری‌های خوبی روی این مرز انجام داده‌اند و شیخ صله از جمله مرزهای قابلیت‌دار بین ایران و عراق است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۰۰ میلیون دلار صادرات از طریق مرز شیخ صله داشته‌ایم که رقم قابل توجهی است.

کاشفی افزود: صادراتی که در گذشته از طریق شیخ صله انجام می‌شد، اکنون از طریق مرزهای شوشمی، پرویزخان و سومار قابل انجام است.

وی با بیان اینکه در نهایت به تدریج تمام مرزهای عراق با ایران از نظر رویه، استانداردها و ... شرایط یکسانی پیدا خواهند کرد و قوانین دولت مرکزی بر همه آنها حاکم می‌شود، عنوان کرد: تجار ما باید برای چنین شرایطی آماده باشند.