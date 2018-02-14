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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۴۵

ثبت نام دانش آموزان دوره متوسطه دوم درجشنواره خوارزمی آغاز شد

ثبت نام دانش آموزان دوره متوسطه دوم درجشنواره خوارزمی آغاز شد

یاسوج- مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: ثبت نام دانش آموزان دوره متوسطه دوم در جشنواره جوان خوارزمی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دانش آموزان می توانند با مراجعه به مدارس محل تحصیل خود و یا پژوهشسراها با تکمیل فرم مربوط به جشنواره در جشنواره شرکت کنند.

وی با بیان اینکه  دبیرخانه های این جشنواره طرحهای برتر را از طریق کمیته های علمی تعیین و به دبیرخانه استانی ارسال می کنند، گفت: دانش آموزان می توانند برحسب علاقه خود در رشته های مورد نظر ثبت نام کنند.

زارع پور رشته های مختلف این جشنواره را شامل فیزیک، شیمی، ریاضی، ادبیات فارسی، علوم اسلامی، فلسفه وادیان، علوم اجتماعی، هنر و معماری، برق، رایانه، مکانیک، عمران، علوم زیستی و کشاورزی عنوان کرد.

وی افزود: طرحهای برتر در استان نیز در قالب داوری۱۶گانه انتخاب وبرترین طرحها به مرحله کشوری ارسال خواند شد.

کد مطلب 4227964

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