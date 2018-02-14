۱۴۰ میلیارد تومان برای نوسازی شبکه فاضلاب آبادان اختصاص یافت

جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور اجرای چند طرح نوسازی و تکمیل شبکه فاضلاب در مناطق؛ شطیط، ذوالفقاری، سلیچ شرقی و غربی، فیه از ایستگاه ۹ تا کوی ملت و امیرآباد در نظر گرفته شد. در حال حاضر پیمانکاران این طرح مشخص و تجهیز کارگاه نیز به انجام گرفته است.

وی اظهار کرد: همچنین یکصد میلیارد تومان اعتبار به منظور اجرای چند طرح در حوزه زیرسازی، آسفالت، پیاده رو سازی، روشنایی و جمع آوری آب های سطحی در مناطق مختلف آبادان دیده شده که بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته این اعتبار بیشتر در مناطق حاشیه ای که سال هاست با مشکل بهسازی و آسفالت دست و پنجه نرم می کنند، هزینه می شود.

به گفته وی براساس توافقات انجام شده طراحی و برنامه ریزی ساختاری و عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند، توسط شهرداری به انجام می رسد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به خلاء درآمدی کارکنان شهرداری و کاهش اعتبارات آلایندگی و ارزش افزوده که سبب کاهش درآمد شهرداری شده، به شهرداری پیشنهاد انجام کار به صورت امانی داده شده تا درآمد حاصله از این کار برای کارکنان این سازمان هزینه شود.

مختار با بیان اینکه انجام این کار یکی از راهکارهای عملی ترمیم خلاء درآمدی شهرداری آبادان است، اظهار کرد: حدود ۳۰ سال است که ما در شهر به دوباره کاری دچار شده ایم، هرگاه عملیات آسفالت در شهر انجام شد؛ پس از شش ماه یا یک سال شاهد کنده کاری، تخریب و از بین رفتن آسفالت توسط ادارات حفار همچون مخابرات، آب، فاضلاب، گاز و برق بوده ایم.

وی تصریح کرد: در نشستی که با حضور اعضای شورای شهر، شهردار، مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند و برخی اداراه های حفار برگزار شد؛ مصوب شد تا پیش از انجام هر نوع عملیات آسفالتی ادارات خدمات رسان (حفار) در ابتدا فعالیت های زیرساختی را انجام دهند تا شهرداری در نهایت بتواند کار ترمیم، بهسازی و آسفالت را به انجام برساند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر فعال تر شدن کمیسیون حفاری شهرداری و اعطای مجوزهای حفاری به سازمان های مربوطه براساس برنامه ریزی، گفت: عملیات توسعه و بهبود شبکه برق منطقه امیری تکمیل شده و برای دهکده بریم نیز اعتبار مورد نیاز تامین، تعریف و ابلاغ شده و پیمانکار مربوطه نیز در حال انجام کار است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث اجرای پروژه های عمرانی، نیاز به وحدت، همکاری و تعامل میان دستگاه های اجرایی داریم.

مختار افزود: پالایشگاه، پتروشیمی و سایر شرکت ها و کارخانه هایی که به عنوان منابع آلاینده شهری معرفی می شوند، باید با هزینه کرد اعتباراتی، شهرداری را در بخش عمران شهری کمک کنند، تا به این ترتیب سطح رضایتمندی مردم ارتقاء یابد.