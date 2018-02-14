نمایش «ایران» در سالن سعدی به صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «ایران» که در ایام‌الله دهه فجر با نام «ترانه‌های انقلاب» در جشنواره تئاتر روح‌الله مورد توجه قرار گرفت و از برگزیدگان این جشنواره بود، با حمایت حوزه هنری اصفهان در سالن سعدی به روی صحنه رفته است.

این تئاتر که به شیوه مونولوگ اجرا می‌شود به آخرین روزهای سال ۵۷ و حوادثی که منجر به انقلاب اسلامی شده است می پردازد و حادثه سینما رکس آبادان و میدان ژاله محوریت موضوع اصلی این نمایش است.

«ایران» داستان دختر نوجوانی است که پدر خود را در سینما رکس آبادان و مادر خود را در میدان ژاله تهران از دست می دهد و با شدت گرفتن حوادث انقلاب، به مردم می پیوندد.

عاطفه نقوی، سیاوش مشتاقی، ساناز اباذری، ملیحه نریمانی و امیر مختاریان در این تئاتر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

گفتنی است نمایش«ایران» به نویسندگی عاطفه نقوی و جمال نوروزباقری از بیست و یکم بهمن ماه تا سه اسفند ماه به به غیر از ۲۴ بهمن ماه و یکم اسفندماه در سالن سعدی واقع در خیابان استانداری، گذر سعدی، جنب میدان نقش جهان به روی صحنه رفته است و علاقه مندان می‌توانند برای هماهنگی و رزو بلیط می‌توانند با شماره تلفن ۰۹۳۸۶۶۰۵۹۹۲ تماس حاصل کنند.