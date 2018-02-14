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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

فرماندار جویبار:

انتقال فرهنگ ناب دفاع مقدس وظیفه مهم است

انتقال فرهنگ ناب دفاع مقدس وظیفه مهم است

جویبار - فرماندار جویبار آشنایی و انتقال فرهنگ ناب دفاع مقدس به نسل های مختلف را وظیفه مهم برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی وهابی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد راهیان نور با اشاره به اینکه جوانان امروزدوران دفاع مقدس راندیدند، گفت: در حال حاضر وظیفه است جوانان امروز را با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا کنیم.

وهابی بیان کرد: سپاه پاسداران با فراهم کردن زمینه اعزام ، ما نیز باید در این مسیر کمک کار آنان باشیم.

فرماندار جویبار اعزام جوانان به اردوی راهیان نور را فرصت مناسب برای آشنایی این قشر به دفاع مقدس بیان کرد و افزود: دفاع جانانه رزمندگان اسلام در ۸ سال دفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست و مهمترین وظیفه در حال حاضر انتقال ارزشهای ایثار و فداکاری به قشر جوان کشور است.

فرماندار جویبار حضور باشکوه مردم در راه پیمایی ۲۲ بهمن درکشور و بویژه شهرستان جویبار را بسیار باشکوه خواندو گفت: مدیران باید همواره پاسخگوی مردم باشند و خدمت صادقانه را دردستور کار خودقرار دهند.

کد مطلب 4227980

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