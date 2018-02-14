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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۴۷

نایب رئیس فدراسیون کشتی:

منتظر پاسخ اتحادیه جهانی هستیم/ حضور مشروط در جام جهانی کشتی آزاد

منتظر پاسخ اتحادیه جهانی هستیم/ حضور مشروط در جام جهانی کشتی آزاد

نایب رئیس فدراسیون کشتی گفت: منتظر پاسخ اتحادیه جهانی برای اعلام نظر در مورد برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی در فروردین ماه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بنی تمیم با بیان این مطلب افزود: اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون کشتی اعلام کرده است که در چند روز آینده پاسخ درخواست ایران برای میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی در فروردین ماه را خواهد داد.

وی تصریح کرد: در صورت موافقت اتحادیه جهانی کشتی با تاریخ پیشنهادی فدراسیون کشتی، ما نیز در جام جهانی کشتی آزاد شرکت خواهیم کرد و در غیر اینصورت به آمریکا نمی رویم.

نایب رئیس فدراسیون کشتی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که نظر اتحادیه جهانی برای برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در آذرماه سال آینده باشد، ما پس از بررسی های لازم نظر خود را در مورد میزبانی در این زمان اعلام خواهیم کرد.

کد مطلب 4227998

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