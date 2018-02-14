محرومیت زدایی در مناطق روستایی کوهرنگ مورد توجه بیشتر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات دهستان موگویی کوهرنگ با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون تلاش های بسیاری در راستای توسعه مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری انجام شده است، بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری به برکت انقلاب اسلامی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: برخی از مناطق استان همچنان دارای مشکلات و کم و کاستی ها هستند که باید تلاش شود که محرومیت ها در این مناطق رفع شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: توسعه خدمات در مناطق مختلف شهرستان کوهرنگ به ویژه دهستان موگویی و بازفت ضروری است.

توسعه جاده های شهرستان کوهرنگ مورد توجه بیشتر قرار گیرد

وی بیان کرد: باید تلاش شود که در این مناطق از ظرفیت های منطقه برای توسعه و ایجاد اشتغال بهره گیری شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: توسعه جاده های شهرسان کوهرنگ برای خارج شدن این منطقه از بن بست ضروری است و مسئولان باید در این مسیر تلاش بیشتر کنند.

وی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت هایو پتانسیل های زیادی دارد که باید از این ظرفیت ها در مسیر رفع محرومیت ها بهره گیری شود.