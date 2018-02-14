به گزارش خبرگزاری مهر، «احسن اقبال» وزیر کشور پاکستان در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان اعلام کرد که در صورت هرگونه اقدام یک طرف از سوی آمریکا در خاک پاکستان، اسلام آباد متقابلا پاسخ واشنگتن را خواهد داد.

وی در ادامه تاکید کرد که هرگونه اقدام یک طرفه از سوی آمریکا خط قرمزی برای پاکستان است چرا که اسلام آباد خواهان یک رابطه دوستانه بر پایه صداقت است و جواب هر گونه فشار و زور از جانب واشنگتن را خواهد داد.

اقبال همچنین گفت که پاکستان به طور مستقیم از تروریسم و گروه های تروریستی متاثر شده است؛ هیچ کشوری در دنیا طی سالهای گذشته به اندازه پاکستان در مبارزه علیه تروریسم قربانی نداده و متحمل خسارات نشده است.

وی افزود که پاکستان در راه مبارزه با تروریسم بیش از ۶۰ هزار تن از نظامیان و غیر نظامیان خود را قربانی کرد و حدود ۲۵ میلیارد دلار نیز خسارت مالی به اسلام آباد وارد شد.

وزیر کشور پاکستان در ادامه و در مورد کمک های نظامی آمریکا به این کشور گفت که این حمایت ها کاملا عادی و به خاطر همکاری های اسلام آباد با واشنگتن در راستای مبارزه با تروریسم صورت گرفته است.

وی تاکید کرد که جنگ علیه تروریسم و گروه های تروریستی نه به خاطر آمریکا بلکه به خاطر مردم پاکستان و آینده این کشور صورت گرفته است و ادامه خواهد داشت.

اقبال همچنین در اظهارات خود در مورد روابط دو جانبه با آمریکا گفت که اسلام آباد به جای توقع حمایت مالی از جانب واشنگتن انتظار همکاری در بخش های تجاری با آمریکا را دارد چرا که ما نیازمند کمک مالی نیستیم بلکه نیازمند همراهمی آمریکا برای پیشرفت در عرصه های اقتصادی و سیاسی هستیم.

وزیر کشور پاکستان در مورد روابط کابل- اسلام آباد گفت که دو کشور پاکستان و افغانستان از لحاظ جغرافیایی به یکدیگر پیوند خورده اند و این به نفع آمریکا خواهد بود که با پاکستان کار کند چرا که اولین کشوری که از نا امنی در افغانستان دچار آسیب می شود پاکستان است و از دیگر سو امنیت و ثبات در افغانستان نیز مستقیما و در ابتدا منجر به امنیت و ثبات در افغانستان خواهد شد.

وی همچنین ضمن صحبت در مورد جنگ ۱۶ ساله آمریکا در افغانستان گفت که برخی مقامات آمریکایی به دنبال آن هستند تا نتیجه ناکامی خود در افغانستان را به گردن پاکستان بیندازند چرا که آنها نتوانسته اند به نتایج مورد نظر خود در افغانستان دست یابند.

اقبال همچنین گفت که برای رسیدن به یک نتیجه معقول و امنیت پایدار در افغانستان نیازمند یک نقطه نظر جامع هستیم که برای دستیابی به آن علاوه بر اقدامات نظامی، باید اقدامات سیاسی نیز صورت بگیرد.

وی تاکید کرد که برای برقراری امنیت در منطقه باید در تمام معادلات منافع و امنیت هر دو کشور افغانستان و پاکستان مد نظر قرار گیرد.

وزیر کشور پاکستان در پاسخ به یک سوال در مورد نگاه پاکستان به افزایش نقش هند در استراتژی آمریکا گفت که ضروری است که واشنگتن مسائل افغانستان و آسیای جنوبی را نه با دید هند که با دید آزاد بنگرد.