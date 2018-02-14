الزام سازمان مالیاتی به دریافت عوارض از کالاهای تولیدکننده پسماند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز عصر و در ادامه بررسی بندهای درآمدی اصلاح شده در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷، با تصویب بند الحاقی ۱۰ به تبصره ۶ لایحه بودجه، سازمان امور مالیاتی را موظف به دریافت مبالغی از فروش کالاهای منجر به تولید پسماند کردند.

بر اساس این بند «در راستای بهبود محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی موظف است تا سقف نیم درصد از فروش کالاهایی را که مصرف آنها منجر به تولید پسماندهای مخرب محیط زیست می شود، دریافت و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال معادل یک هزار میلیارد تومان به ردیف شماره ۱۶۰۱۸۹ قانون بودجه واریز کند.»

درآمد حاصل از این بند در صورت تصویب بخش هزینه ای لایحه بودجه صرف ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی خواهد شد.

این بند با ۱۰۷ رای موافق، ۶۶ رای مخالف، و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی ۱۱ به تبصره ۶ لایحه بودجه وزارت نیرو را موظف کردند در سال آینده به منظور تکمیل و توسعه طرح های جمع آوری، انتقال، تصفیه فاضلاب و بازچرخانی پساب با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تاسیسات موجود و یا طرح های توسعه ای آینده اقدام کند.

به گفته رئیس مجلس، این بند تکرار ماده ۳۷ قانون برنامه ششم توسعه بوده و به همین دلیل مخالف و موافق در رابطه با آن اظهار نظر نکردند.