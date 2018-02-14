رونمایی از پوستر «سلام و خداحافظ»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «سلام و خداحافظ» به کارگردانی خشایار خلیل خانی از ۲۶ بهمن در سالن شماره ۲ تماشاخانه پالیز روی صحنه می‌رود. پوستر این نمایش را هادی جلدی طراحی کرده است.

متن این نمایش بر اساس نمایشنامه «سلام، خداحافظ» اثر آثول فوگارد و ترجمه محمود کیانوش است که توسط خلیل خانی بازنویسی شده است.

تهیه‌ «سلام و خداحافظ» بر عهده کمپانی تئاتر امید ایران و موسسه پادمآرت است که پانته آ قدیریان و محمد رضا هاشمی در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: دختری که در آرزوی زندگی آزاد از خانه پدری خود گریخته بود حالا بعد از دوازده سال با هدف دریافت سهم ارث خود مجدد به آنجا بازگشته که با برادر خود روبرو می شود.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از طراح صحنه و لباس: مهشید جوادی، طراح گریم: لعیا خرامان، ساخت موسیقی: بردیا تحویلدار، طراح پوستر و گرافیک: هادی جلدی، عکاس: ساینا قادری، مدیر صحنه: بهروز جعفری، گروه کارگردانی: آریا تحویلدار و پریما صدق، مجریان گریم: عطا عارفی و شکیبا احدی زاده، دستیار صحنه: امیرحسین حاجی خانی.