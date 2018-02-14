کاهش ۱۰۰درصدی بارندگی در کرمان/ آسمان شرق تیره شد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان کرمان طبق آمار دارای حداکثر بارندگی سالانه ای است که از متوسط بارش در کشور بسیار پایین تر است اما متاسفانه خشکسالی های پیاپی در کرمان باعث شده که بیش از ۲۰ سال کرمان با همین میزان بارندگی هم فاصله بگیرد و حد نرمال بارش در استان روی نداده است.

اما داستان سال جاری استان کرمان بسیار بدتر شده است، طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان کرمان بارندگی در استان کرمان ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است، در حالیکه در سالهای قبل در بهمن ماه و اسفند ماه کاهش بارندگی در طول سال آبی جبران می شد اما در سال جاری در بهمن ماه هیچ گونه بارندگی در کرمان ثبت نشده است.

ادامه این وضعیت موجب شده آبخوان های استان کرمان در وضعیت نا مطلوب قرار گیرد و سدهای استان کرمان نیز نه تنها آبگیری نشده اند بلکه با کاهش ذخایر آبی مواجه هستند.

چتر شنی در شرق کرمان گسترده شد

مهمترین کانون ریزگردهای استان کرمان در شرق و جنوب کرمان قرار دارد که هر دو کانون به دلیل خشکسالی وضعیت نا مناسبی پیدا کرده اند و باتلاق جازموریان که روزگاری مهمترین اکوسیستم منطقه بود حالا خشک شده و به بیابانی تبدیل شده است که منبع ۲۵ درصد از ریزگردهای کشور است همچنان رودخانه خشک شده فهرج و دریاچه خشک شده ریگان نیز در کنار کانونهای بحرانی سیستان و بلوچستان شهرستانهای شرقی و جنوبی استان کرمان را زیر چتری از شن قرار داده است.

از روز گذشته بعد از ورود جبهه هوای سرد در غرب و شمال کشور و به دلیل فعالیت جبهه هوای گرمی که در جنوب کشور قرار گرفته است و مانع از وجود رطوبت و ورود جبهه های بارانی به استان کرمان ، سیستان بلوچستان و هرمزگان و یزد شده است، گرد و غبار بسیار شدید استان کرمان را در برگرفته است.

هم اکنون شهرستانهای انار که تحت تاثیر کانونهای بحرانی شن استان یزد قرار دارند، رفسنجان، ریگان و فهرج و نرماشیر در شرق استان و شهرستانهای جنوبی استان با وزش باد شدید و طوفان شن مواجه هستند

هم اکنون شهرستانهای انار که تحت تاثیر کانونهای بحرانی شن استان یزد قرار دارند، رفسنجان، ریگان و فهرج و نرماشیر در شرق استان و شهرستانهای جنوبی استان با وزش باد شدید و طوفان شن مواجه هستند.

این طوفان شن در شرق استان کرمان شدید تر بوده است و موجب تعطیل شدن مدارس استان کرمان شده است، برخی از راههای استان کرمان به سمت سیستان و بلوچستان نیز بسته شده است و رفت و آمد در جاده های بین دو استان به سختی در حال انجام است و به مسافران توصیه شده است تا اطلاع ثانوی از این جاده ها عبور نکنند.

دستگاه بررسی غلظت هوا که ماه گذشته بعد از پیگیریهای بسیار فرمانداری ریگان در شرق استان مستقر شده بود نیز به دلیل نوسان شدید برق از کار افتاده است.

حمیده حبیبی، رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان گفت: از صبح امروز وزش باد شدید در شرق استان کرمان و شمال استان شروع شده است و موجب بروز ریزگردها و گرد و غبار شده است.

وی بیان کرد: متاسفانه در سال جاری میزان بارشها به شدت کاهش یافته است و رطوبت در استان پایین است و با وزش باد شاهد طوفان شن هستیم.

وی گفت: امروز در شمال استان کرمان رفته رفته از شدت ریزگردها کاسته می شود اما طوفان شن در شرق استان به خصوص ریگان و فهرج تا فردا ادامه دارد و عصر روز پنجشنبه از شدت ریزگردها کاسته خواهد شد.

از مردم به خصوص کودکان، سالمندان و بیماران می خواهیم تا پایان ریزگردها در فضای باز حضور نیابند و از فعالیت سنگین جدا خودداری کنند

حبیبی بیان کرد: از مردم به خصوص کودکان، سالمندان و بیماران می خواهیم تا پایان ریزگردها در فضای باز حضور نیابند و از فعالیت سنگین جدا خودداری کنند.

فرماندار ریگان نیز در گفتگو با مهر بیان کرد: هم اکنون در شهرستان ریگان وضعیت مناسب نیست و همه دستگاههای امدادی در آماده باش هستند.

امین باقری افزود: شعاع دید به شدت کاهش یافته است و رفت و آمد در جاده های اصلی و فرعی به سختی انجام می شود.

وی بیان کرد: فضای سبز شهر دچار شن گرفتگی شده است و مردم برای رفت و آمد در سطح شهر هم مشکل دارند.

شرق کرمان نیاز به نگاه ملی دارد

وی با اشاره به اینکه مشکل طوفان شن و ریزگردها هر سال بدتر می شود گفت: باید اعتباری ملی برای مقابله با کانونهای محلی اختصاص یابد.

وی با اشاره به مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ استان کرمان گفت: در صورت ادامه این روند روستاها از سکنه خالی می شوند و سالهاست در این خصوص هشدار داده شده است اما اقدامی جدی برای رفع مشکل انجام نشده است.

ر صورت ادامه این روند روستاها از سکنه خالی می شوند و سالهاست در این خصوص هشدار داده شده است اما اقدامی جدی برای رفع مشکل انجام نشده است

باقری بیان کرد: از صبح امروز ده ها نفر به مراکز درمانی مراجعه کرده اند متاسفانه هنوز بیمارستان ریگان هم راه اندازی نشده است و مردم به مراکز اورژانس مراجعه می کنند.

وی بیان کرد: از مردم می خواهیم از رفت و آمد غیر ضروری خودداری کنند و در صورت حضور در سطح شهر از ماسک استاندارد استفاده کنند.

وی گفت: غلظت ریزگردها صبح امروز ۳۵ برابر حد عادی بوده است که در حال افزایش است، بیش از ۴۰ روستا با مشکل قطع آب و برق مواجه هستند و مزارع و باغها و قنوات دچار شن گرفتگی شده اند.

وی گفت: در حال تلاش برای امدادرسانی به مردم هستیم و سعی داریم برق روستاها وصل شود.

فهرج را در یابید/ مسئولان مناطق محروم شرق کرمان را ببینند

غلامرضا نژادخالقی، فرماندار فهرج نیز با اشاره به تشدید مشکل ریزگردها و طوفان شن در فهرج به خبرنگار مهر گفت: مسئولان باید به مشکل ریزگردها در شرق استان کرمان توجه جدی داشته باشند.

وی بیان کرد: جاده چابهار به فهرج بسته شده است و تلاش برای باز کردن جاده ادامه دارد، مردم این منطقه محروم هستند و باید توجه بیشتری برای حل مشکل مردم از سوی مسئولان در سطح ملی انجام شود.

فرماندار فهرج بیان کرد: بارندگی در این شهرستان در سال جاری آبی روی نداده است و خشکسالی تشدید شده است.

بارندگی در شهرستان فهرج در سال جاری آبی روی نداده است و خشکسالی تشدید شده است

وی در خصوص طرح های جلوگیری از توسعه بیابان نیز گفت: این طرح ها به دلیل وسعت مشکل و کانونهای بحرانی بی نتیجه مانده است.

خشکسالی در کرمان در حالی همچنان در استان می تازد که طبق پیش بینی های صورت گرفته به نظر نمی رسد در یک ماه باقی مانده زمستان نیز کاهش ۱۰۰ درصدی بارندگی در کرمان جبران شود.

«جنب حاره‌ای» که هم اکنون از جزیره کیش تا چابهار مستقر شده است به دلیل گرمای هوا اجازه ورود سیستمهای بارشی را به استان کرمان نمی دهد و همین مساله موجب شده است برداشت از منابع آب زیر زمینی افزایش یابد و پیش بینی می شود در تابستان سال جاری استان کرمان با مشکل جدی در خصوص تامین آب مواجه باشد.

به نظر می رسد مسئولان استان کرمان باید با جدی گرفتن طرح همیاران آب در استان کرمان و اجرای ۱۷ مصوبه اصلی این طرح مدیریت آبهای موجود در استان را با جدیدت بیشتر اجرایی کنند. و از سوی دیگر با اجرای طرح های مختلف از شدت ریزگردها در شرق و جنوب کرمان کم کنند.