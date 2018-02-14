تمام جاده های استان کرمانشاه لغزنده هستند

سرهنگ محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اکنون ترافیک در تمامی راه های استان کرمانشاه روان و بدون مشکل است.

وی از رانندگان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه افزود: افرادی که قصد مسافرت دارند باید تجهیزات زمستانی از جمله، زنجیز چرخ، چراغ های مه شکن و وسایل گرمایشی مجهز کنند و پتو و جیره غذایی خشک به همراه داشته باشند.

سرهنگ حیدری اظهار داشت: براساس پیش بینی های هواشناسی در روزهای آینده شاهد بارش برف و باران در سطح استان خواهیم بود و همچنان رانندگان باید موارد ایمنی را در نظر داشته باشند.

وی یادآور شد: در فصل زمستان تیم های پلیس راه به صورت محسوس و نامحسوس در تمام جاده های استان گشت زنی و با رانندگان متخلف برخورد جدی می کنند.