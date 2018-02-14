مشکلات راه های ارتباطی سیوان رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی امروز در جلسه تعیین تکلیف مسیر جعفر آباد به کُله کبود بخش سیوان، تکمیل اجرای این مسیر را یکی از مطالبات به حق مردم این منطقه عنوان کرد و گفت: در سالیان گذشته بخش زیادی از عملیات راهسازی این مسیر انجام شده و مابقی عملیات اجرایی آن باید به سر انجام برسد.

وی افزود: راه دسترسی بخش سیوان به عنوان مسیر ارتباطی چند شهرستان نیازمند ساماندهی است که باید نسبت به اجرای ساماندهی آن هرچه زودتر اقدام شود.

معاون استاندار ایلام، خواستار آغاز عملیات اجرایی ساخت این مسیر شد و گفت: برنامه ریزی مدیران باید به گونه ای باشد که مشکلات مردم این منطقه هرچه سریعتر برطرف شود.

وی در پایان خواستار رفع دغدغه های مردم این منطقه شد و تصریح کرد: تمام دستگاه های مرتبط با موضوع، باید با همکاری و همراهی یکدیگر این مسیر را در کمترین زمان ممکن عملیاتی کنند.