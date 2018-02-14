خانه جوان در شهرکرد احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، علی نادری از واگذاری زمین برای احداث خانه جوان شهرکرد و کلنگزنی آن در اسفندماه با حضور معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد.
وی افزود: بیش از ۱۰ کارگاه تخصصی در حوزه ازدواج و خانواده، هفت کارگاه تخصصی در حوزه کارآفرینی اجتماعی و دورههای توانمندسازی سمنها با موضوع پروژه نویسی، تسهیلگری اجتماعی و مدیریت مالی سمنها با حضور جوانان و اعضای سازمانهای مردم نهاد در این استان برگزار شده است.
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان رشد اجتماعی و مسئولیتپذیری جوانان را زیربنای اساسی توسعه جامعه دانست و بیان کرد: جوانان باید بتوانند در جامعه اظهارنظر، ایفای نقش و انتقاد سازنده داشته و با تقویت مهارتهای اجتماعی و روحیه گروهگرایی گامی اساسی در جهت توسعه همه جانبه استان بردارند.
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