به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار عصر چهارشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی افزود: اگر امروز تنگناهای گذشته و برخی مباحث امروز نبود به طور حتم ظرفیت ها و جایگاه استان فارس بیش از وضعیت موجود است.

وی ادامه داد: فارس در بخش های مختلف دارای ظرفیت فراوان است به خصوص در بخش صنعت که به طور حتم منطقه ویژه لامرد در آینده به یک قطب صنعتی ویژه تبدیل می شود.

استاندار فارس یادآور شد: فارس قابلیت های بزرگی در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و... دارد که ۱۰ درصد محصولات کشاورزی و دامی کشور در فارس تولید می شود هرچند که خشکسالی چندسال گذشته وجود دارد.

تبادار تصریح کرد: البته موضوع انتقال آب به زودی اجرایی می شود به خصوص در منطقه ویژه لامرد و در بحث آب ژرف نیز منابع بزرگی در اختیار داریم که باید نگاه ویژه کارشناسی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: باید برای ادامه راه یک سند مشخص در بخش تامین و مصرف آب صنعتی، کشاورزی و شرب داشته باشیم.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت حمل و نقل جاده ای فارس، گفت: بزرگراه های استان در دستور و اجرا شدن است و اولین آزاد راه شیراز به اصفهان نیز تا پایان سال آینده افتتاح خواهد شد.

تبادار تاکید کرد: ۳ آزاد راه دیگر در دستور کار قرار گرفته است و حمل و نقل ریلی نیز از دیگر دستورکارهای فارس است که ریل موجود به کانون های بار متصل شود.

وی یادآور شد: در موضوع پزشکی و علمی نیز استان فارس دارای جایگاه است و امروز پروژه بزرگی مانند شهر سلامت در حال اجرا است زیرا توریست سلامت از جمله ظرفیت های بزرگ فارس است.

استاندار فارس تصریح کرد: در بخش صنعت نیز موضوع فولاد، ذوب آهن و... در حال اجرا است.

تبادار افزود: توسعه پتروشیمی شیراز در دستور کار بود و اجرایی شد و توسعه پالایشگاه شیراز در مرحله نهایی آغاز عملیات اجرایی است و موضوعات زیست محیطی این طرح مد نظر قرار گرفت.

وی ادامه داد: استان فارس بر اساس ظرفیت هایی که دارد می تواند توسعه ای بیش از گذشته در بخش های مهم کشوری داشته باشد.

استاندار فارس یادآور شد: در سال ۹۶ تا امروز ۹۱۰ میلیون دلار جلب سرمایه گذاری داشتیم که باید این رقم افزایش داشته باشد.

تبادار افزود: نگاه ویژه ما به بخش خصوصی استان و کشور است و بهترین شرایط را برای سرمایه گذاری در فارس مهیا کرده ایم.

وی تاکید کرد: سرمایه گذاران در استان فارس با بهترین شرایط کاری مواجه می شوند و امکانات کامل در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.