به گزارش خبرگزاری مهر، سی وششمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری صبح امروز (۲۵ بهمن ماه) برگزار شد. محمدحسین برخواه سرمربی تیم ملی بزرگسالان در این جلسه حضور داشت و توضیحات خود را در خصوص مسابقات قهرمانی کشور در اهواز ارائه کرد.

وی همچنین در مورد برگزاری اردوهای تیم ملی نظرات خود را بیان کرد و زمانبندی دقیق این اردوها با تایید و تصویب اعضای شورای عالی فنی، نهایی شد.

اعضای شورای عالی فنی در خصوص اجرای آیین نامه های اردویی تیم های ملی در تمامی رده های سنی به اجماع کامل رسیدند. این آیین نامه از اردوی تیم ملی بزرگسالان در روز ۴ اسفند ماه امسال اجرایی و عملیاتی می شود.

یکی دیگر از مباحثی که در جلسه سی وششم شورای عالی فنی مورد بررسی قرار گرفت، فعالیت وزنه برداری بانوان بود. برهمین اساس خانم طریقت نایب رئیس بانوان فدراسیون وزنه برداری، گزارش خود را در خصوص برگزاری نخستین دوره رکوردگیری بانوان در تالار وزنه برداری آزادی، ارائه کرد و همچنین به تشریح برنامه های سال آینده وزنه برداری بانوان پرداخت.