به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای جشنواره، پنجمین نمایش جشنواره «میکرولیو» با عنوان «Danny» به نویسندگی و کارگردانی الکا هدایت ۲۸ بهمن ماه در عمارت نوفل لوشاتو (ارغنون سابق) در ۲ سانس ۱۸ و ۲۰ روی صحنه می رود.

عوامل این نمایش عبارتند از بازیگران: الیکا هدایت، ژینوس تقی زاده، موسیقی: پویا پورامین، تدوین: ارشیا جم، اجرای دکور: مرتضی فاتحی و دستیار کارگردان: ریحانه کوثری مهر.

چهارمین دوره‌ جشنواره «میکرولیو» از پاییز امسال توسط گروه تئاتر لیو با همکاری موسسه‌ فرهنگی هنری نوروز هنر برگزار می شود.

علاقه مندان برای تماشای این نمایش می توانند به آدرس خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، بعد از چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل لوشاتو مراجعه کنند.