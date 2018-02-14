خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-فرزاد فرهادی: رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در سفر خاورمیانه ای و شمال آفریقا به سر می رود که شامل کشورهای مصر، کویت، اردن، لبنان و ترکیه می شود و تاکنون به مصر و کویت رفته و امروز چهارشنبه نیز به امان پایتخت اردن رفت و علاوه بر دیدار با مقامات اردنی با هیاتی از معارضان سوری به ریاست نصرالحریری پشت درهای بسته دیدار و گفتگو کرد.

وزیر خارجه آمریکا در هر ایستگاه از سفر خود با مشکلاتی سخت تر از ایستگاه قبلی روبرو است وزیر خارجه آمریکا در هر ایستگاه از سفر خود با مشکلاتی سخت تر از ایستگاه قبلی روبرو است به ویژه که تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره قدس شرایط سختی را برای سفیران آمریکا در کشورهای مختلف و مسئولان آمریکایی که به ویژه به کشورهای خاورمیانه سفر می کنند، رقم زده است. از سویی در هر کشوری آمریکا با مشکلات خاصی همراه است.

بحث مذاکرات سازش و موضوع تصمیم ترامپ ضد قدس در هر پایتختی که تیلرسون به آن وارد شده یا وارد خواهد شد بخشی از گفتگوها را تشکیل می دهد.

در مصر وی از بحث انتخابات سخن گفت و اینکه آمریکا و دیگر کشورها از روند برگزاری انتخابات شفاف حمایت می کنند اما بحث واقعیت هایی مربوط به انتخابات به ویژه تهدید نامزدهای جدی و بازداشت یا باج خواهی از آنها و اینکه عبدالفتاح السیسی به تنهایی بدون رقیب جدی در این انتخابات شرکت می کند، نادیده گرفته شد.

در کویت، وی در نشست ویژه بازسازی عراق و نشست وزیران خارجه ائتلاف موسوم به مبارزه با داعش شرکت کرد و در هر دو نشست کوشید که از سیاست های ایالات متحده آمریکا حمایت کند.

در موضوع اول یعنی نشست بازسازی عراق اعلام کرد که حمایت های واشنگتن به سرمایه گذاری بخش خصوصی آمریکا و نه دولت آمریکا خواهد بود و در پرونده دوم نیز اعلام کرد که پایان عملیات نظامی به مفهوم پایان حتمی داعش نیست! این اظهار نظر وی در راستای مواضع قبلی مقامات آمریکاست که مدعی هستند داعش را از عراق بیرون کرده اند و در سوریه آنها در پایان داعش نقش داشته اند در حالی که واقعیت امر این است که این نیروهای ارتش سوریه و دوستان دمشق بودند که داعش را به زانو درآوردند و واشنگتن فقط در راستای افزایش تلفات غیرنظامیان و فراری دادن سرکرده های داعش و منتقل کردن آنها به مناطق دیگر برای استفاده از آنها حرکت کرد.

خلاصه ماجرا اینکه از جعبه تیلرسون جز حرف چیزی خارج نشده است خلاصه ماجرا اینکه از جعبه تیلرسون جز حرف چیزی خارج نشده است. اینکه آمریکایی ها می گویند ۳۰ درصد از اراضی سوریه را آزاد کرده اند و واشنگتن ۲۰۰ میلیون دلار برای حمایت از ثبات در مناطق آزاد شده از لوث داعش اختصاص داده است فقط حرف است.

به نظر نمی رسد که تصمیم ضد قدس ترامپ و تعلیق کمک ۶۵ میلیون دلاری به آژانس کمک رسانی آوارگان فلسطین کار تیلرسون را به ویژه در اردن آسان کند به ویژه که مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا اخیرا در سفر به اردن دستاوردی نداشت و بعید است که تیلرسون هم بتواند کاری در اردن از پیش ببرد.

وی همانطور که اشاره شد بحث مربوط به سوریه را با مقامات اردن و معارضان سوری در امان دنبال می کند و از آنجا حملاتی به حزب الله و ایران کرده است. به عبارت دیگر با اهرم ایران هراسی به دنبال جلب حمایت اعراب خواهد بود.

اما دربیروت تیلرسون با مشکلات بیشتری روبرو است وی خواهد کوشید که حزب الله لبنان را عامل همه مشکلات معرفی کند اما به نظر نمی رسد که بتواند توفیقی در این زمینه داشته باشد. پرونده احداث دیوار از سوی رژیم صهیونیستی در داخل اراضی لبنان و نیز بلوک نفتی مشکل آسانی نیست به ویژه که روسای سه گانه و همه لبنانی ها موضع واحدی علیه تحرکات تل آویو دارند.

اگر تیلرسون بخواهد جانب صهیونیستها را بگیرد که حتما این کار خواهد کرد با واکنش شدید لبنانی ها روبرو خواهد کرد. تیلرسون سعی خواهد کرد که در راستای مانع تراشی و به هم زدن ثبات لبنان و ایجاد نفاق میان لبنانی ها به ویژه درباره سلاح مقاومت و نیز در راستای دخالت در انتخابات حرکت کند.

اما در آنکارا کار تیلرسون و ماموریت آن بسیار دشوار است زیرا از سویی روابط تاریخی ترکیه و آمریکا مطرح است و اینکه ترکیه عضو ناتو است و پایگاه اینجرلیک در آن قرار دارد اما از سویی حمایت تسلیحاتی آمریکا از کردها و بحث مربوط به فتح الله گولن سخت خاطر ترکها را مکدر کرده است.

از همین رو می توان که جعبه خالی و به عبارت بهتر دستان پر از خالی تیلرسون در سفر منطقه ای اش اشاره کرد.

دیدگاه کارشناسان

«عاطف عبدالجواد» استاد دانشگاه جرج واشنگتن درباره ی سفیر «رکس تیلرسون» به منطقه ی غرب آسیا و شمال آفریقا به اسپوتنیک گفت: « این سفر بسیار مهم است چراکه وزیر خارجه ی آمریکا با این سفر هیمنه و تسلط وزارت خارجه ی این کشور را بر سیاست آمریکا در منطقه باز خواهد گرداند با توجه به اینکه پیش از این تحت تاثیر سه یا چهار مشاور «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور قرار داشت و به این ترتیب سیاست آمریکا در منطقه بیشتر هماهنگ خواهد بود.



وی در گفتگویی مطبوعاتی افزود: نکته ی قابل توجه دیگر عدم گنجاندن سرزمین های اشغالی در برنامه ی سفر «تیلرسون» است و این امری غیر معمول است و به منزله ی پیامی به کشورهای است که به آنان سفر می کند و آن اینکه «تیلرسون» بعد از اعلام تصمیم «دونالد ترامپ» در خصوص قدس اشغالی به این کشورها سفر کرده تا سخنان آنان را بشوند و به اسرائیل نمی رود تا به صهیونیستها گوش دهد؛ این سفر در حقیقت تلاشی آمریکایی برای مبارزه با این تفکر منتشر شده به شمار می رود؛ مبنی بر اینکه آمریکا صلاحیت آن را ندارد که به عنوان میانجی در روند صلح ایفای نقش کند.

وی درباره سفر تیلرسون به ترکیه بیان کرد: چالش بزرگ در برابر سیاست خارجی آمریکا به دنبال دخالت ترکیه در شمال غرب سوریه ایجاد شده است. وی خواهد کوشید که به ترکیه اطمینان دهد که همکاری آمریکا و کردها تهدیدی برای ترکیه نیست و از سوی دیگر به ترکها درباره تهدید جان آمریکایی ها موجود در منبج هشدار خواهد داد و اینکه نیروهای آمریکایی در منبج می مانند».

«سمیر صالحه» تحلیلگر سیاسی ترک در این باره به اسپوتنیک گفت: «رهبران ترکیه آمادگی خود را برای شنیدن دیدگاه رهبران آمریکا اگر موضع ترکیه را درک کنند دارد. اگر آمریکا بر مواضع خود پافشاری کند قطع روابط ترکیه و آمریکا وارد است و ترکیه احتمالا به ناتو برای حل مشکل روی آورد».

قدر مسلم آن است که سفر تیلرسون به منطقه با هدف آرام کردن اوضاع و اطمینان دادن به همپیمانان آمریکا در منطقه و ترمیم آنچه تصمیم ترامپ درباره یهودی سازی قدس ویران کرده است، صورت می گیرد.

اینکه تیلرسون در این سفر به فلسطین اشغالی سفر نمی کند و با مقامات صهیونیست دیدار و گفتگو نمی کند نیز نمایش و خیمه شب بازی بیش نیست که از دید ملت های منطقه دور نمانده است.