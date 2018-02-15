صادرات ۴۱ هزار و ۹۰۰ تنی انواع محصولات کشاورزی استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهاد کشاورزی استان زنجان، عبدالله جعفری ارزش ریالی این میزان صادرات را ۹۱۸ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: صادرات ۱۰ ماهه محصولات کشاورزی استان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است.

وی رب گوجه فرنگی، سیر، سیب زمینی، سیب، کشمش و فرآورده های لبنی را عمده محصولات صادراتی استان زنجان در سال جاری برشمرد و بیان داشت: روسیه، عراق، قطر، ترکیه، آلمان، هلند، آذربایجان و افغانستان نیز عمده مقاصد محصولات صادراتی را شامل می شود.

تامین و ذخیره سازی میوه شب عید شهروندان زنجانی

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، طبق روال هرسال با هدف کنترل قیمت‌ها، تنظیم بازار و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان میوه مورد نیاز ایام عید شهروندان زنجانی تامین و ذخیره سازی شده است.

جعفری با بیان اینکه سیب و پرتقال ذخیره سازی شده در استان هر دو تولید داخلی بوده و از کیفیت بسیار مناسبی برخوردار هستند، تصریح کرد: میوه ایام پایانی سال با مباشرت سازمان تعاون روستایی و در تمام شهرستان ها از طریق مراکز منتخب توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه میوه های ذخیره سازی شده در استان بر اساس نرخ مصوب در ستاد تنظیم بازار توزیع می‌شود، خاطرنشان کرد: در سال جاری شرایط تولید و عرضه میوه در کل کشور بسیار مطلوب بوده و هیچ گونه التهاب و نگرانی از بابت تامین میوه شب عید شهروندان وجود ندارد و ورود دولت صرفا با هدف مدیریت نوسانات احتمالی در ایام پایانی سال بوده است.