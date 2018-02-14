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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۸

امام جمعه شهرکرد:

مشارکت های مردمی در امور خیریه افزایش یافته است

مشارکت های مردمی در امور خیریه افزایش یافته است

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: مشارکت های مردم در امور خیریه افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با اشاره به اینکه مشارکت های مردمی در امور خیریه افزایش یافته است، اظهار داشت: کمیته امداد یکی از مهمترین سازمان حمایت کننده درسطح کشور به شمار می رود که نقش مهمی در رفع محرومیت داشته است.

وی اظهار داشت: توانمند سازی مددجویان وایجاد اشتغال و حل مشکلات آنها از مهمترین دستاوردهای کمیته امداد به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد:اعتماد مردم به کمیته امداد افزایش یافته است و این امر در پی اقدامات مناسب و حمایت از محرومان جامعه بوده است.

انقلاب اسلامی زمینه ساز رفع محرومیت از سطح کشور شد

وی با اشاره به انقلاب اسلامی، بیان کرد: انقلاب اسلامی زمینه ساز رفع محرومیت از سطح کشور شد و کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری به برکت انقلاب اسلامی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفت و بسیاری از محرومیت های آن رفع شد.

وی بیان کرد: باید تلاش که این استان به یکی از استان های توانمند و توسعه یافته کشور تبدیل شود.

کد مطلب 4228169

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