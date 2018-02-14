مسابقات قرآن و عترت کشور سال آینده به میزبانی اراک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حسینخانی روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در اراک اظهار داشت: چهل ویکمین مسابقات قرآن و عترت کشور، دهم مهرماه سال آینده به میزبانی اراک برگزار می شود.

وی افزود: مسابقات شهرستانی در اردیبهشت، مسابقات استانی در تیرماه و مسابقات کشوری هم در دهم مهرماه سال ۹۷ برگزار می شود و نفرات برتر این رقابت های قرآنی به مسابقات بین المللی قرآن اعزام می شوند.

حسیخانی خاطرنشان کرد: برای هرچه باشکوه برگزار کردن چهل و یکمین مسابقات قرآنی کشور از هم اکنون برنامه ریزی ها آغاز شده و در همین راستا یازده کار گروه و سه ستاد شامل ستاد راهبردی مسابقات کشوری، ستاد معین به ریاست استاندار و مشارکت دستگاه ها و مراکز مرتبط با موضوع قرآنی و ستاد اجرایی مسابقات کشوری به ریاست مدیرکل اوقاف و امورخیریه و دبیری امور قرآنی اوقاف استان مرکزی تشکیل شده است.

مسئول امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود در مورد برگزاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم (یادبودسید مهدی فاطمیان) گفت: برای برگزاری ششمین دوره مسابقات طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم، امسال تفاهم نامه ای بین معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین اداره کل امور قرآنی سازمان اوقاف کشور منعقد شد.

حسیخانی بیان داشت: این تفاهم نامه با هدف تجمیع در برگزاری مسابقات قرآنی و حذف موازی کاری به امضا رسید و این نوید را می دهد که با همدلی به وجود آمده، در سال های آینده ما شاهد حضور چشم گیر نوجوانان و جوانان در این برنامه ها باشیم.

مسئول امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی ادامه داد: امیدواریم با تجمیع مسابقات، آزمونی که برگزار می شود از سطح کیفی بالاتری برخوردار باشد.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات از دهم اسفند ماه سال جاری در دو بخش کتبی و شفاهی آغاز می شود بیان داشت: در این تاریخ یعنی دهم اسفند، آزمون کتبی و از دوازدهم تا هفدهم اسفند آزمون شفاهی برگزار می شود.

حسیخانی اعلام کرد: در بخش نهایی برای حضور در آزمون چهار هزار و ۶۴۶ نفر از طریق سامانه ثبت نام کردند که از این رقم دو هزار و۹۳۳ نفر را بانوان و یک هزار و ۷۱۱ نفر را هم آقایان تشکیل می دهند و مسابقات در ۱۳ حوزه امتحانی همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی برگزار می شود.