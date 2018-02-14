به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه مراسم رونمایی از هشت واکسن دامی و انسانی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نظرآباد انجام گرفت.
یکی از مهمترین این محصولات، واکسن دامی بنام پی پی آر بوده همچنین بخشی از این واکسنها نیز از محصولات باهدف تولید پادزهرهای مار و عقرب برای انسان تولیدشده است.
گفتنی است، واکسن پی پی آر، توان خالصسازی ۱۰ هزار لیتر پلاسما در سال را دارا است که ضمن تأمین نیاز کشور توانایی ورود به بازارهای بینالمللی را دارد که در حال حاضر بستر اشتغال۵۰ نفر بهطور مستقیم و ۱۵۰ نفر بهصورت غیرمستقیم را فراهم کرده است.
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