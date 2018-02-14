  1. استانها
  2. البرز
۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۰۷

در شهرستان نظرآباد انجام شد:

رونمایی از هشت واکسن با حضور معاون رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی

رونمایی از هشت واکسن با حضور معاون رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی

نظرآباد - مراسم رونمایی از هشت واکسن دامی و انسانی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان نظرآباد انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه مراسم رونمایی از هشت واکسن دامی و انسانی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نظرآباد انجام گرفت.

یکی از مهم‌ترین این محصولات، واکسن  دامی بنام پی پی آر بوده همچنین بخشی از این واکسن‌ها نیز از محصولات باهدف تولید پادزهرهای مار و عقرب برای انسان تولیدشده است.

گفتنی است، واکسن پی پی آر، توان خالص‌سازی ۱۰ هزار لیتر پلاسما در سال را دارا است که ضمن تأمین نیاز کشور توانایی ورود به بازارهای بین‌المللی را دارد که در حال حاضر بستر اشتغال۵۰ نفر به‌طور مستقیم و ۱۵۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم را فراهم کرده است‌.

کد مطلب 4228181

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه