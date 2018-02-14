به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در مراسم رونمایی از واکسن دامی دریکی از شهرکهای صنعتی سپهر استان البرز که عصر سهشنبه برگزار شد، بابیان اینکه این شرکتها بهصورت کاملاً خصوصی فعالیت میکند، اظهار کرد: هزینه بودجههای دولتی برای شرکتهای دانشبنیان صحیح نیست و این اقدامات بایستی با مشارکت بخش خصوصی انجام گیرد.
وی بابیان اینکه در حال حاضر ۲۵ تیم در سیستم شتابدهی در نوبت در خصوص ارائه محصولات خود به بازار هستند، افزود: این محصولات بهتدریج تجاریسازی خواهند شد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور با تأکید بر اینکه دولت محیط کسبوکار را برای شرکتهای دانشبنیان فراهممی کند، گفت: بهطورقطع ارائه تسهیلات کمبهره ازجمله این اقدامات خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم توجه به مواردی نظیر کمک کردن به ارائه مجوزهای لازم برای سرمایهگذاری، خاطرنشان کرد: باید با ایجاد بستر لازم بخش خصوصی بجای سرمایهگذاری در حوزه دلار و سکه درزمینهٔ فعالیتهای دانشبنیان سرمایهگذاری کند.
نظر شما