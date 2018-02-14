۶۷درصدمرگ ومیرهاناشی ازبیمارهای غیرواگیر/جمع آوری۱۴۰۰برندکودتقلبی

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر زند بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری در یاسوج افزود: این امر به عوامل مختلفی همچون سلامت غذا، الگوی تغدیه، آب و هوا و بخشی نیز به تنشها و اضطرابها و شرایط زندگی در عصر حاضر برمی گردد.

وی با بیان اینکه به مساله کیفیت غذا باید بیش از این پرداخته و توجه شود، گفت: آنچه مسلم است بخشی که به غذا بر می گردد باید جدی تر بررسی شده و به کمک دفتر محیط زیست و غذای وزارت کشاورزی موضوع غذای محصول گواهی شده نیز در دستور کار قرار دارد.

زند اظهار داشت: امیدواریم که در این راستا ساختارهای لازم فراهم شود و موضوع گواهی شدن غذا با توجه به افزایش آلودگیها و آلاینده ها بسیار مهم است.

وی افزود: باید قوانین و مقرارتی نیز در این بخش تدوین شود.

زند با بیان اینکه در راستای سلامت محصولات درکشور اقدامات مناسبی انجام شده است، گفت: یکی از مشکلاتی که در گذشته وجود داشت، استفاده از کودهای بی کیفیت بود و ماحدود ۸۰۰۰ برند فرمول کودی داریم که در این راستا همه کودها با کنترل کیفیت عرضه می شوند و کودهای بی کیفیت اجازه ورود به بازار ندارند و این امر توسط تعزیرات بررسی می شود.

وی افزود: ۱۴۰۰ برند کود تقلبی در کشور جمع شده و برنامه مدیریت تلفیقی تغذیه نیز به کمک معاونت علمی فناوری آماده اجرا شده و در کشور اجرایی می شود.

زند یکی از مباحث سلامت غذا را کیفیت سموم استفاده شده در کشاورزی عنوان کرد و گفت: با ارزیابی مجدد کیفیت سموم، سموم کم کیفیت از رده خارج می شود و مراجعی که سم کم کیفیت وارد می کردند نیز بسته شده است.

وی اظهار داشت: کاربرد سموم و عناصر سنگین نیز از برنامه های مهم ترویج و از مباحث سلامت غذایی است.

زند عناصر سنگین را از موادی عنوان کرد که باعث نگرانی است و گفت: برنامه ای نیز برای پایش این امر وجود دارد و عناصر سنگین در اکثر محصولات در حال پایش است و در حوزه دام نیز آنتی بیوتیکها در سلامت غذا مهم هستند که تلاش می شود داروهای بوم سازگار به خصوص داروهای گیاهی جایگرین شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش یکی از برنامه های ملی برای استان کهگیلویه و بویراحمد را برنامه اصلاح نژاد ماهی قزل آلا عنوان کرد.

زند افزود: اقدامات اولیه در این راستا انجام شده و امید است که این طرح در سال ۹۷ عملیاتی شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: دیگر برنامه ها برای استان نیز طبق برنامه های کل کشور انجام می شود.

وی با اشاره به ظرفیتهای مطلوب این استان در حوزه کشاورزی تصریح کرد: در این همایش در راستای بررسی ظرفیتها و تحقق مطلوب ظرفیتها همه محققین منطقه دو در این استان جمع شده اند و در همایش شرکت کرده اند.

زند افزود: این استان از منابع غنی برخوردار است و توسعه این استان از برنامه هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.