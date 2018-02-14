حجت شیخ الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان گلستان از حیث بیماری آنفلوانزا پاک است، اظهار کرد: عامل اصلی بروز بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان، پرورش اردک و غاز در ابعاد گسترده و به شیوه سنتی است، که در گلستان انجام نمیشود.
وی با بیان اینکه هم اکنون استانهای همجوار گلستان به شدت درگیر این بیماری هستند، افزود: یکی دیگر از دلایل پاک بودن گلستان از این بیماری، نوپا و صنعتی بودن مرغداریها و برخی مراکز پرورش طیور در استان است که موجب جلوگیری شیوع این بیماری و تلفات در بین طیور شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این بیماری با شروع سرما شدت بیشتری میگیرد، در نتیجه دامپزشکی گلستان قبل از شروع سرما اقدامات لازم جهت پیشگیری از آنفلوانزای حاد پرندگان را در دستور کار خود قرار داد.
شیخ الاسلام ادامه داد: از برگزاری کلاسهای آموزشی برای صاحبان مرغداریها گرفته تا اعلام هشدارهای لازم، استفاده از مواد ضدعفونی کننده در مرغداریها و واکسیناسیون طیور همگی به سرعت انجام شد و تا کنون مورد مشکوکی به این ادراه کل مبنی بر وجود آنفلوانزای حاد پرندگان در استان گزارش نشده است.
وی افزود: استانهای هم جوار به دلیل استفاده از شیوههای سنتی در پرورش طیور و از جمله اردک و غاز که سرمنشا اصلی وقوع این بیماری است هر ساله درگیر این بیماری میشوند که خسارت زیادی برای آنان به همراه دارد.
رئیس اداره طیور دامپزشکی استان افزود: مرغداریهای استان نیز برای رفع هرگونه نگرانی از وجود بیماری طیور باید به سمت الکترونیکی کردن مرغداریها و استفاده از دوربینهای نظارتی و کاهش ورود و خروج کارگران به داخل سالنها بروند، تا از بروز هر نوع آلودگی به سالنها و طیور جلوگیری شود.
شیخ الاسلام افزود: پنج سال پیش برای پیشگیری از بیماریهای طیور از دو نوع واکسن استفاده میشد که امروز به پنج واکسن ارتقاء یافته است.
وی با بیان اینکه در ۱۰۰ روستای استان اقدامات پیشگیرانه در حوزه طیور انجام شده است، گفت: در حال حاضر در سطح استان، ۲۰ واحد پرورش مرغ تخمگذار، بیش از ۵۰ واحد پرورش مرغ مادر برای تولید جوجه یکروزه و بیش از یک هزار و ۵۰ واحد پرورش مرغ گوشتی وجود دارد که همگی آنها عاری از آنفلوانزای حاد پرندگان در امان هستند.
رئیس اداره طیور دامپزشکی استان افزود: اگر چه این بیماری در بین طیور استان مشاهده نشده است، اما هنوز نگرانی از بروز آن در استان تاپایان فصل سرما به قوت خود باقی است و نظارتها ادامه دارد.
وی در پایان از شهروندان درخواست کرد تا اطلاع ثانوی از خرید طیوری که به شیوه سنتی پرورش داده شده میشوند، خودداری کنند.
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