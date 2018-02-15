محسن عبدالوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که ۱۵ استان کشور درگیر تب برفکی دامی هستند، اظهار کرد: اگر چه استان‌های همجوار از این بیماری در امان نمانده‌اند، اما اجرای زودهنگام موارد پیشگیرانه مانع از ورود این بیماری به داخل استان شده است.

وی افزود: دغدغه اصلی مسئولان حوزه دامپزشکی استان آلودگی استان‌های همجوار و ورود و خروج غیرقانونی دام است که اگر چه تاکنون موردی از بیماری مشاهده نشده است، اما همچنان نظارت‌ بر میادین و مراکز توزیع دام در استان به صورت سختگیرانه انجام می‌شود.

عبدالوند گفت: با توجه به اینکه سه میدان بزرگ تبادل دامی کشور در استان گلستان قرار دارد، ناظران این اداره برای رصد دام‌ها و انجام واکسن‌های مورد نیاز، به هنگام خرید و فروش در این میدان‌ها مستقر هستند.

وی ادامه داد: با وجود آلوده نبودن دام‌های استان، آنچه هر لحظه نگرانی از وجود این بیماری را افزایش می‌دهد، دام‌هایی است که به صورت قاچاقی از برخی استان‌ها وارد گلستان می‌شوند، لذا می‌طلبد دستگاه‌های نظارتی، مانند نیروی انتظامی و پلیس راهور در این امور دقت عمل بیشتری داشته باشند.

رئیس اداره مبارزه با بیماری‌های دامی دامپزشگی گلستان، گفت: مراکزی که بدون مجوز دامپزشکی و به صورت سنتی و آزاد دام‌ها را ذبح می‌کنند، به هیچ عنوان امکان تشخیص بیماری تب برفکی در دام را ندارند و بهتر است شهروندان از خرید گوشت این مراکز خودداری کنند.