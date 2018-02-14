به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان البرز که بعدازظهر چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه در خصوص واگذاری اختیارات به استانهای کشور در حوزههای مختلف از سوی دولت مصوبات خوبی در حال شکلگیری است، ضمن قدردانی از عملکرد دستگاههای اجرایی پیرامون ایجاد بستر اشتغال، اظهار کرد: مباحثی مهمی چون کارآفرینی برای به کار گرفتن فارغالتحصیلان دانشگاهی موردحمایت قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه اندیشههای جدید و نوین همچنین استفاده درست از منابع آبی در حوزه کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است که گامهای مثبتی در این حوزه برداشتهشده است، افزود: نداشتن امکانات اولیه توسط برخی از واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی یکی از مشکلاتی است که فعالان این عرصه با آن دستوپنجه نرم میکنند که بایستی موردتوجه قرارگرفته و برطرف شود.
استاندار البرز همچنین رفع موانع موجود و ارائه تسهیلات لازم به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را عامل مهم تجاریسازی و ایجاد بازار فروش محصولات این حوزه عنوان کرد و یادآور شد: خوشبختانه استان البرز از پتانسیل علمی خوبی در حوزه کشاورزی برخوردار است.
نجفی در ادامه با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت دانشگاهها ازجمله پردیس کشاورزی دانشگاه تهران برای توسعه و ارتقا سطح کشاورزی استان بهره گرفت، تصریح کرد: تربیت دانشجویان عرصه کشاورزی بهواسطه وجود استعدادهای بالقوه کمک شایان را بخش کشاورزی خواهد کرد.
وی بابیان اینکه اشتغال بحث اصلی و دغدغه مهم مردم در جامعه امروزی محسوب میشود، افزود: طبق دستور رئیسجمهور تمامی طرحهای تکاپو باید تا اواخر تیرماه سال آینده آماده شود، از طرفی بایستی به این نکته نیز اذعان داشت که دهیاران باید در خصوص توسعه حوزه اشتغال روستایی ورود پیدا کنند.
استاندار البرز ضمت قدردانی از عملکرد برخی بانکها پیرو پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه مشاغل خانگی گفت: بانکهایی که در حوزه ارائه تسهیلات به مشاغل خانگی تعلل کنند، تعیین و تکلیف خواهند شد.
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