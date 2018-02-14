۱۰۰ درصد شهرها و روستاهای هریس از نعمت برق برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صابر تقویمی عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه عمده مشاغل مردم شهرستان هریس کشاورزی و دام پروری بوده و پتانسیل هایی بالقوه ای نیز در این زمینه ها داریم، بیان کرد: شهرستان هریس با توجه به اینکه با طی ۶ کیلومتر از تبریز وارد محدوده هریس می شوید از این حیث می‌تواند یک قدم بیشتر به شهرستانی توسعه یافته نزدیک تر شود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ یک از خانوارهای ساکن شهرها و روستاهای شهرستان هریس از نعمت برق بی بهره نمانده اند، افزود: در واقع ۱۰۰ درصد شهرها و روستاهای شهرستان هریس از نعمت برق برخوردار هستند و اکنون در حال توسعه و اطلاح شبکه برق رسانی هریس هستیم که در زمینه امسال ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه کرده‌ایم.

فرماندار شهرستان هریس از بهره مندی ۹۹ درصد جمعیت این شهرستان از نعمت گاز طبیعی خبر داد و گفت: امسال به مناسبت فرارسیدن ایام‌الله دهه فجر با اجرای پروژه‌های گازرسانی ۷ روستای شهرستان هریس به شبکه گاز طبیعی متصل شده اند.

تقویمی بیان داشت: در طول سال جاری بالغ بر ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای حوزه آب رسانی شهری و روستایی شهرستان هریس هزینه شده است.

وی بابیان اینکه با ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار سیستم های ارتباطی و مخابراتی شهرستان هریس تقویت شده است، گفت: روستاهای شهرستان هریس ضمن اینکه از سیستم ارتباطی مخابرات بهره مند هستند بلکه از اینترنت پرسرعت نیز بهره مند شده اند.

فرماندار شهرستان هریس با اشاره به افتتاح بیمارستان ۶۴ تختخوابی هریس در سال جاری، گفت: این بیمارستان در جریان زلزله سال ۹۱ تخریب شده بود که خوشبختانه امسال با هزینه ای بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان اعتبار با حضور معاون اول رئیس جمهور مورد بهره‌برداری قرار گرفت و همچنین ۴ میلیارد دیگر برای تجهیز بیمارستان ۶۴ تختخوابی امام حسین(ع) هریس هزینه شده است.

تقویمی از احداث ۴ مرکز بهداشت و درمان روستایی در این شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان هریس با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد در حال احداث است.