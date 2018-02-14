مهلت ۶ ماهه واحدهای تولیدی برای ترخیص کالاهای گمرکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، چهل و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که به بررسی عملکرد گمرک الکترونیک و پنجره واحد تجارت فرامرزی اختصاص یافت. بر اساس تمهیدات گمرک، ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی که مشکل نقدینگی دارند به صورت نسیه و تا مدت ۶ ماه امکان پذیر خواهد بود.
استقرار سامانه جامع و پنجره واحد تجاری فرامرزی از سال ۹۲ از سوی گمرک ایران کلید خورد و طی سال گذشته، فعالیت این سامانه عملیاتی شد. در این جلسه فرود عسگری، رییسکل گمرک ایران، طی سخنانی فرآیند ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی و نحوه شروع به کار آن را تشریح کرد و از سایر برنامهها و اقدامات گمرک برای تسهیل در فرآیند صادرات و واردات فعالان اقتصادی خبر داد.
رییسکل گمرک ایران گفت: قرار است ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی که مشکل نقدینگی دارند، به صورت نسیه و تا مدت ۶ ماه انجامپذیرد.
وی با بیان اینکه گمرک ایران دارای ۱۶ رویه گمرکی است و با ۲۲ سازمان در داخل کشور در ارتباط مستقیم است، گفت: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در چهار مرحله پیادهسازی زیرساختها و سیستمهای امنیت اطلاعات، اجرای سامانه یکپارچه امور گمرکی، اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و اجرای مدیریت ریسک هوشمند طی سال ۹۵ به صورت ۱۰۰ درصد محقق و اجرایی شد.
به گفته وی، از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی، تبادل الکترونیکی با حداقل ۲۷ سازمان دولتی صورت میگیرد و امکان پرداخت الکترونیک توسط صاحب کالا بدون مراجعه به بانک میسر است.
عسگری با بیان اینکه با استقرار این سامانه، میانگین ترخیص کالا از گمرک به ۳ روز کاهش یافته است، گفت: تا قبل از سال ۱۳۹۲ صرفا پنج دستگاه ایکسری وجود داشت که به صورت کامل مورد بهرهبرداری قرار نمیگرفت اما در حال حاضر ۱۵ دستگاه ایکسری در گمرکات کشور فعال است و روند تجهیز گمرکات به دستگاه های ایکس ری کامیونی طبق برنامه پیش می رود .
وی همچنین از ایجاد دروازه مشترک مرزی و تبادل اطلاعات با سایر کشورهای طرف معامله از جمله روسیه، ارمنستان و افغانستان خبر داد و افزود: با راهاندازی اظهار پیش از ورود کالا در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، صاحبان کالا و تجار و شرکتهای حملونقل میتوانند پیش از ورود کالا به کشور، محمولههای خود را در سامانه اظهار کنند.
رییسکل گمرک ایران همچنین خاطرنشان کرد که امکان اظهار ارز همراه مسافر در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم شده و مسافران میتوانند نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند.
فرود عسگری از اتصال منطقه آزاد اروند به عنوان اولین منطقه آزاد کشور به پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک خبر داد و افزود: بر اساس برنامهریزیهای به عمل آمده در گام بعدی این سامانه در منطقه آزاد ارس عملیاتی خواهد شد.
در پایان این نشست، برخی از فعالان اقتصادی سوالاتی را در ارتباط با عملکرد سامانه گمرک الکترونیک و یکپارچه مطرح کردند که رییسکل گمرک ایران ضمن پاسخ به این سوالات، خاطرنشان کرد که طی مشورت با بخش خصوصی نواقص موجود برطرف خواهد شد.
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