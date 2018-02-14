ظریف: در جریان بازسازی عراق همکاری بر رقابت ارجحیت داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس بین المللی بازسازی عراق که در کویت در حال برگزاری است با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران خرسند است که در نشست بین‌المللی کویت برای بازسازی عراق شرکت می‌کند و قدردانی از دولت کویت برای برگزاری این نشست، گفت: مسرت خود را از اینکه اخراج داعش از قلمرو تحت کنترلش را جشن می گیریم و قرار است با هم برای بازسازی عراق همکاری کنیم، ابراز می‌نماییم

وی افزود: ایران به جنگ علیه داعش در عراق و سوریه کمک کرد و نخستین ملتی بود که در تیرماه ۱۳۹۳ به درخواست عراق برای توقف حرکت داعش به سمت بغداد و اربیل پاسخ داد. ما نسبت به محترم شمردن حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق متعهدیم و به همکاری با مردم و دولت عراق در دفاع از این اصول و تلاش جاری‌شان برای ثبات و توسعه ادامه خواهیم داد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه عراق از نظر نیروی انسانی و منابع طبیعی کشوری غنی است، خاطرنشان کرد: جامعه بین المللی به مردم عراق به خاطر هزینه سنگینی که در خط مقدم مبارزه علیه افراطیون و به نمایندگی از طرف تمامی جهان پرداخت، مدیون است. کمک جامعه بین‌المللی به بازسازی عراق نه تنها نشانه قدردانی از تلاشهای پر هزینه ملت و دولت عراق خواهد بود، بلکه سرمایه‌گذاری مهمی نیز در جهت جلوگیری از سربرآوردن مجدد افراطیون بشمار خواهد رفت.



ظریف ادامه داد: ایران در نخستین نشست بازسازی عراق در مادرید در سال ۲۰۰۳ متعهد به کمک در حوزه‌های گاز و برق شد و در این زمینه به تعهد خود عمل کرد. ما بخش خصوصی خود را به ادامه همکاری با عراق به رغم شرایط دشوار امنیتی و مالی در آن کشور تشویق کردیم.

وی با بیان اینکه فعالان ایرانی در بخش خصوصی همچنان آماده همکاری در بخش انرژی و زیرساختها از طریق ارائه اقلام و دانش فنی مربوطه هستند، تصریح کرد: ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای، قرار دادن جاده‌های ترانزیتی ایران در خدمت بازسازی عراق و در دوره بعد از بازسازی، همکاری با عراق برای تقویت بنادر آبادان، خرمشهر و بصره، اتصال راه آهن‌های دو کشور از طریق ساخت راه آهن شلمچه – بصره، اتصال شبکه برق دو کشور، بهره‌برداری صیانتی از حوزه‌های مشترک نفتی، افزایش ظرفیت خطوط نفت و گاز از جمله طرحهایی است که دولت و بخش خصوصی ایران آماده کمک برای انجام آنها است.



وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر این موضوع که عراق می‌تواند به عنوان پلی برای ایجاد ارتباط بین طرفهای شرکت کننده در بازسازی این کشور عمل کند، اظهار داشت: برای این منظور، ضروری است که از میل به تبدیل عراق به عنوان محلی برای رقابت اجتناب شود. ما همچنین توصیه می کنیم که در جریان تلاش برای بازسازی عراق نیز همکاری بر رقابت ارجحیت داشته باشد. لذا، بخش عمومی و خصوصی در ایران آماده مشارکت با همتایان خارجی خود در عراق است.

ظریف، گفت: همچنین ضروری است که همه طرفهایی که در بازسازی عراق شرکت خواهند کرد، اهداف کوته‌بینانه سیاسی و انگیزه‌ها و پیش شرطهای ژئوپلیتیک را کنار بگذارند و بر کار عظیم پیش‌رو که در نهایت به سود منافع تمامی خواستاران ثبات در منطقه و ماورای آن خواهد بود، متمرکز شوند.

وی با بیان اینکه ایران مشتاق کمک به مردم و دولت عراق برای ایجاد یک کشور با ثبات و توسعه یافته در مرزهای خود است، خاطرنشان کرد: تمامی کنشگرانی که احساس مسئولیت دارند، باید به تنوع سیاسی و فرهنگی در عراق گردن نهند و در جهت توسعه اجماع ملی در آن کشور به عنوان مهمترین پیش‌شرط برای موفقیت در بازسازی عراق بکوشند.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان، تصریح کرد: ما اطمینان داریم که مردم عراق که دهه‌ها دیکتاتوری، وحشی گیری و خشونت را تجربه کرده، مصمم به حفظ دستاوردهای دمکراتیک خود و تحکیم بیشتر وحدت ملی، دولت فراگیر و انسجام اجتماعی هستند.