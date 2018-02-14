دو دفتر خیریه وابسته به افراطیون در پاکستان تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت پاکستان دو مرکز خیریه در این کشور را که گفته می شود متعلق به «حافظ سعید» از رهبران تندروهای پاکستانی است را پلمپ کرده و اجازه فعالیت را از آنها گرفت.

بر اساس گزارش های ارائه شده از سوی سازمان ملل، حافظ سعید در پس رخداد حادثه تروریستی بمبئی در سال ۲۰۰۸ که منجر به کشته شدن ۱۶۶ تن از مردم هندوستان شد، نقش داشته و به همین جهت از سوی این سازمان به عنوان فردی تروریست محسوب می شود.

دولت پاکستان نیز بر اساس همین گزارش تمام فعالیت های دو دفتر خیریه مذکور را تعلیق کرده است.

گفته می شود این اقدام اسلام آباد تنها چند روز پس از برگزاری نشست مشترک میان مقام های دولت این کشور و یک نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.

قرار گرفتن دولت پاکستان در فهرست دولت هایی که از نظر آمریکا در مبارزه علیه تامین منابع مالی تروریسم شکست خورده اند، منجر به تلاش مقام های پاکستانی برای مبارزه علیه نهادهای تروریستی شده است.

وزیر دادگستری ایالت پنجاب پاکستان نیز این هفته از صدور اخطار از سوی وزارت کشور پاکستان به دو گروه «جماعت الدعوه» و بنیاد «فلاح انسانیت» این کشور که از احزاب و گروه های تندرو پاکستانی به حساب می آیند خبر داد.