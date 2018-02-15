محمد کریمی نژاد در خصوص کمپین «نه گفتن به تلفن همراه»، در گفتگو با مهر اظهار کرد: اجتماعی سازی پیشگیری از سوانح رانندگی از جمله امکاناتی است که اگر برنامه‌های مؤثری ارائه شود جلوی گسترش رفتارهای پرخطر را می‌گیرد.

وی ادامه داد: رانندگی به تمرکز بالایی نیاز دارد و پرداختن به کارهای دیگر در حین رانندگی از جمله صحبت کردن با تلفن همراه، هم برای فرد و هم برای دیگران خطرآفرین است و باعث حواس‌پرتی و کاهش تمرکز راننده و اشتباهاتی از قبیل تخطی از سرعت مجاز، عبور از چراغ قرمز، انحراف از معبر و تغییر مسیر می‌شود.

کریمی نژاد اضافه کرد: این کمپین تاکنون در سه مرحله، بلوار غدیر، گلشهر و سوپر سحر در محور نهارخوران به اجرا گذاشته شده است.

وی افزود: اجرای این برنامه به ابتکار و با برنامه‌ریزی شهرداری گرگان صورت گرفته و از آنجایی که اعتقاد به کار گروهی و جمعی است از پلیس راهور، پارک ترافیک، سازمان حمل‌ونقل، بار و مسافر شهرداری و چند خانه فرهنگ که در مسیر این معابر قرار گرفتند، کمک گرفتیم.

دانش آموزان سفیران سازنده در امر ترافیک هستند

در ادامه، مسئول آموزش ترافیک شهرداری گرگان اظهار کرد: از نظر کارشناسان راهور استفاده از تلفن همراه برای راننده حادثه ایجاد می‌کند و این امر برای این فرد اتفاق افتادنی است.

منیره پسرک لی گفت: یکی از تخلفات رایج توسط رانندگان شهر گرگان، استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی است.

وی تصریح کرد: نکته‌ای که در این کمپین باید توجه کنیم این است که با کم توجهی و یا بی‌توجهی زندگی خود و دیگران را با خطر مؤاجه نکنیم.

مسئول آموزش ترافیک شهرداری گرگان ادامه داد: برای اجرای این کمپین از آنجایی که اعتقاد بر این است که دانش آموزان می‌توانند سفیرهای بسیار سازنده در امر ترافیک باشند و آموزش دادن به آن‌ها می‌تواند نسلی قانون‌مدار و منظم در ترافیک ایجاد کند به همین خاطر آموزش به آن‌ها شروع و سپس از آن‌ها مسئولیت خواسته شد.

پسرک لی گفت: از دانش آموزان دبستان شهید مفتح در انجیراب، دبستان دخترانه مهدیه در خیابان شهید رجایی و از دبستان بلال در بلوار غدیر برای اجرای این کمپین استفاده شد.

وی تصریح کرد: بچه‌ها آموزش را در چند نوبت یاد گرفتند و با صبر و حوصله و با علاقه و اشتیاق این برنامه را به اجرا گذاشتند.

مسئول آموزش ترافیک شهرداری گرگان اظهار کرد: برنامه داریم که این کمپین را در نقاط دیگر شهر، نقاطی که مشاهدات پلیس راهور و کارشناسان ترافیک شهرداری نشان از استفاده این وسیله در هنگام رانندگی دارد، به اجرا بگذاریم.

وی ادامه داد: این طرح یکی از طرح‌های قابل توجهی بوده که بازتاب‌های خوبی در سطح شهر داشته و شهروندان هم از آن استقبال کرده‌اند.