آخرین اخبار شمارش آرای انتخابات خبرگان در تهران‌

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: از مجموع 5910 صندوق رای شمارش شده افراد زیر به ترتیب حائز اکثریت آراء شدند:



- اکبر هاشمی رفسنجانی 1579270 رای

-علی اکبر فیض (مشکینی) 985101 رای

- محمد امامی کاشانی 975947 رای

- سید محسن آقامیرمحمدعلی (خرازی) 975659 رای

- محمد یزدی 974749 رای

- احمد جنتی 929844 رای

- محمد تقی مصباح یزدی 862479 رای

- محسن کازرونی 797193 رای

- حسن روحانی 794071 رای

-محسن قمی 703318 رای

- قربانعلی دری نجف آبادی 699514 رای

- رضا استادی مقدم 609563 رای

- سید محمد حسن مرعشی شوشتری 578867 رای

- عبدالنبی نمازی 573214 رای

- محمد باقر باقری کنی 565924 رای

- محمد محمدی گیلانی 548107 رای