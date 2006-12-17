به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: از مجموع 5910 صندوق رای شمارش شده افراد زیر به ترتیب حائز اکثریت آراء شدند:
- اکبر هاشمی رفسنجانی 1579270 رای
-علی اکبر فیض (مشکینی) 985101 رای
- محمد امامی کاشانی 975947 رای
- سید محسن آقامیرمحمدعلی (خرازی) 975659 رای
- محمد یزدی 974749 رای
- احمد جنتی 929844 رای
- محمد تقی مصباح یزدی 862479 رای
- محسن کازرونی 797193 رای
- حسن روحانی 794071 رای
-محسن قمی 703318 رای
- قربانعلی دری نجف آبادی 699514 رای
- رضا استادی مقدم 609563 رای
- سید محمد حسن مرعشی شوشتری 578867 رای
- عبدالنبی نمازی 573214 رای
- محمد باقر باقری کنی 565924 رای
- محمد محمدی گیلانی 548107 رای
در اطلاعیه ای از سوی انتخابات کشور اعلام شد:
آخرین اخبار شمارش آرای انتخابات خبرگان در تهران
جدیدترین آمار مربوط به انتخابات خبرگان رهبری در استان تهران اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: از مجموع 5910 صندوق رای شمارش شده افراد زیر به ترتیب حائز اکثریت آراء شدند:
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