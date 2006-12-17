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۲۶ آذر ۱۳۸۵، ۱۶:۳۸

در اطلاعیه ‌ای از سوی انتخابات کشور اعلام شد:

آخرین اخبار شمارش آرای انتخابات خبرگان در تهران‌

آخرین اخبار شمارش آرای انتخابات خبرگان در تهران‌

جدیدترین آمار مربوط به انتخابات خبرگان رهبری در استان تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: از مجموع 5910 صندوق رای شمارش شده افراد زیر به ترتیب حائز اکثریت آراء شدند:

- اکبر هاشمی رفسنجانی 1579270 رای
-علی اکبر فیض (مشکینی) 985101 رای
- محمد امامی کاشانی 975947 رای
- سید محسن آقامیرمحمدعلی (خرازی) 975659 رای
- محمد یزدی 974749 رای
- احمد جنتی 929844 رای
- محمد تقی مصباح یزدی 862479 رای
- محسن کازرونی 797193 رای
- حسن روحانی 794071 رای
-محسن قمی 703318 رای
- قربانعلی دری نجف آبادی 699514 رای
- رضا استادی مقدم 609563 رای
- سید محمد حسن مرعشی شوشتری 578867 رای
- عبدالنبی نمازی 573214 رای
- محمد باقر باقری کنی 565924 رای
- محمد محمدی گیلانی 548107  رای

کد مطلب 422833

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