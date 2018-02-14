جزییات بسته ارزی جدید بانک مرکزی/طرح ویژه برای دارندگان ارز

به گزارش خبرگزاری مهر ، پیمان قربانی در بخش خبری ۲۱ سیما درباره تدابیر جدید ارزی بانک مرکزی گفت: در پی التهابات روزهای اخیر جلساتی تشکیل شد و با سیاست گذاری های صورت گرفته، انتشار گواهی سپرده ریالی از ۲۸ بهمن ماه سال جاری دنبال می شود و متقاضیان می توانند پول خود را در بانک قرار دهند و در سررسید یکساله ۲۰ درصد سود دریافت کنند. همچنین نرخ بازخرید قبل از موعد آن نیز ۱۴ درصد خواهد بود.

قربانی افزود: به شبکه بانکی کشور اجازه داده می­ شود گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای ۱ و ۲ ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت می شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در پیش فروش سکه بهارآزادی نیز تغییراتی اعمال شده و بانک مرکزی نسبت به پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد.

وی درباره سپرده گذاری افرادی که ارز در اختیار دارند، گفت: کسانی که ارز دارند هم اکنون هم می توانند از ابزار سپرده گذاری ارزی در درون بانک ها استفاده کنند که نرخ های جذابی دارد و فرد می تواند سپرده خود را ارزی باز کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این گزینه برای کسانی است که نسبت به نوسانات نرخ ارز نگرانی دارند و این ابزار نگرانی آنها را پوشش می دهد.

قربانی درباره اینکه سپرده گذاران ارزی نگران هستند در زمان مراجعه به بانک ها نرخ مبادله ای ارز برای آنها محاسبه شده و ریال به آنها پرداخت شود، اظهار داشت: در خصوص این سپرده های ارزی مشخصا تعیین شده که نرخ ها براساس نرخ سامانه سنا که مبتنی بر نرخ های روز مورد عمل در سطح کشور است، مورد عمل قرار بگیرد.

وی توضیح داد که وقتی فرد بخواهد سپرده گذاری ارزی کند متوسط نرخ ماه گذشته ارز محاسبه شده و براساس آن معادل سازی می شود و حساب ارزی برای آن فرد باز می شود و زمانی که در سررسید قصد برداشت داشته باشد نرخ یک هفته گذشته سامانه سنا ملاک عمل خواهد بود، لذا در این زمینه هیچ نگرانی نیست و کاملا مبتنی بر مکانیزم بازار است.

قربانی درباره اینکه نوسانات ارز برای بانک عامل را چه کسی تضمین می کنند؟، گفت: قسمت ارزی بانک ها تمهیدات لازم را در این زمینه انجام می دهد و ریسک آن را پوشش می دهد.

وی درباره برخورد امروز پلیس با دلالان بازار اظهارداشت: بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی کشور خود را متعهد می داند که متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز و نرخ سود را متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان تنظیم کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه طی سال های گذشته برخلاف دهه های اخیر، نرخ های سود بانکی بالای تورم بوده است، تصریح کرد: نرخ های سود موجود کاملا جذاب هستند و از نظر سرمایه گذار ریالی در جامعه، مجموعه ابزارها کاملا جذاب و در تطابق با متغیرهای کلان هستند.

قربانی با بیان اینکه همین برآورد را درباره نرخ ارز داریم، اظهار داشت: بانک مرکزی نمی خواهد ناترازی انباشته در اقتصاد بدلیل نرخ ارز رخ دهد و می خواهیم متناسب با اقتصاد کلان مسائل را جلو ببریم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: ارزیابی های داخل بانک مرکزی و نهادهای بین المللی نشان می دهد که قبل از تلاطم های اخیر، بازار در تعادل مطلوبی قرار داشت و لذا این مواردی که به وجود آمده مبتنی بر واقعیت های اقتصاد کلان و عوامل انتظاری دارد.

وی با بیان اینکه، تحریکات خارج از کشور، مشکلات داخلی و تشویق به سفته بازی ها از دلایل نوسانات نرخ ارز است، اظهارداشت: برای جلوگیری از این مشکلات امروز نیز از ابزارهایی در بازار استفاده شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: یک سری مسایل غیر اقتصادی و اغتشاشات در بازار ارز ایجاد شده که روح و روان مردم را اذیت می کند بنابر این با ابزارهای های اقتصادی حمله سفته بازی را دفع می کنیم. قربانی با بیان اینکه، مجموع شرایط اقتصادی کشور مطلوب است ، اظهار داشت: بنابر این با این شرایط این حمله به خوبی دفع می شود.

وی پیش بینی کرد : با ابزار های جذابی که ارایه شده، افرادی که نگرانی برای سپرده خود دارند می توانند از آنها استفاده کنند و این نگرانی را رفع کنند. معاون بانک مرکزی تاکید کرد: افرادی که ارز نیاز ندارند و تنها می خواهند سرمایه خود را پوشش دهند می توانند از این ابزار ها استفاده کنند.