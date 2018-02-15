به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر، بر تقویت و ترویج امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه تأکیدکرد و افزود: تحقق این امر در جامعه نیازمند عزم همگانی است.

وی بر لزوم همکاری و ایجاد فضای همکاری و همفکری بین مسئولین دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: حسن ظن مهم‌ترین راهبرد در ترویج امربه معروف و نهی از منکر است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان بابیان اینکه تبیین تهدیدات و فرصت‌های فضای مجازی موردتوجه قرار گیرد، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت فضای مجازی در ترویج امربه‌معروف و نهی از منکر بسیار مهم است و در این راستا باید برنامه‌ریزی این امر مهم در دستور کار قرار گیرد.

خاتمی بر تلاش همگانی ترویج و تبیین امربه‌معروف و نهی از منکر تأکید کرد و یاد آور شد: فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر رسالت همگانی است و در این مسئولین بر این امر مهم اهتمام جدی داشته باشند.

وی گفت: دستور مقام معظم رهبری تذکر لسانی است و برای تحقق این امر مهم تذکر لسانی موردتوجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان تصریح کرد: انسان موجودی اجتماعی است و امربه‌معروف و نهی از منکر امری فطری است و همه آحاد جامعه در برابر فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر مسئول هستند و همه آحاد مختلف جامعه باید نسبت به این امر مهم حساسیت ویژه‌ای باید داشته باشند.

خاتمی بر ترویج امر به معرف ونهی از منکر در جامعه اشاره کرد و افزود: ترویج این امر مهم وظیفه همگانی است و مختص فرد و نهاد خاصی نیست.