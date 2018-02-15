  1. استانها
  2. زنجان
۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۴

امام جمعه زنجان اعلام کرد:

استفاده از ظرفیت‌ فضای مجازی در ترویج امربه‌معروف ونهی از منکر

استفاده از ظرفیت‌ فضای مجازی در ترویج امربه‌معروف ونهی از منکر

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: تبیین تهدیدات و فرصت‌های فضای مجازی موردتوجه قرار گیرد و استفاده از ظرفیت‌ فضای مجازی در ترویج امربه‌معروف ونهی از منکر بسیارمهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر، بر تقویت و ترویج  امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه تأکیدکرد و افزود:  تحقق این امر در جامعه نیازمند عزم همگانی است. 

وی بر لزوم همکاری و ایجاد فضای همکاری و همفکری بین مسئولین دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: حسن ظن مهم‌ترین راهبرد در ترویج امربه معروف و نهی از منکر است. 

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان  بابیان اینکه تبیین تهدیدات و فرصت‌های فضای مجازی موردتوجه قرار گیرد، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت فضای مجازی در ترویج امربه‌معروف و نهی از منکر بسیار مهم است و در این راستا باید برنامه‌ریزی این امر مهم در دستور کار قرار گیرد. 

خاتمی بر تلاش همگانی ترویج و تبیین امربه‌معروف و نهی از منکر تأکید کرد و یاد آور شد:  فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر رسالت همگانی است و در این مسئولین بر این امر مهم اهتمام جدی داشته باشند.

وی گفت: دستور مقام معظم رهبری تذکر لسانی است و  برای تحقق این امر مهم تذکر لسانی موردتوجه قرار گیرد. 

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان تصریح کرد: انسان  موجودی اجتماعی است و امربه‌معروف و نهی از منکر امری فطری است و همه آحاد جامعه در برابر فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر مسئول هستند و همه آحاد مختلف جامعه باید نسبت به این امر مهم حساسیت ویژه‌ای باید داشته باشند.

خاتمی بر ترویج امر به معرف ونهی از منکر در جامعه اشاره کرد و افزود: ترویج این امر مهم وظیفه همگانی است و مختص فرد و نهاد خاصی نیست.

کد مطلب 4228351

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها