کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین/کشف ۱۵ کیلوگرم مواد محترقه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از کشف چهار کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بهروز سرتیپ نیا گفت: در راستای تشدید اقدامات انتظامی و برخورد جدی با سوداگران مرگ، در پی کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان قصد جا به جایی و توزیع موادمخدر را در روستاهای اطراف شهرستان دارند، شناسایی و دستگیری قاچاقچیان به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب افزود: ماموران با انجام تحقیقات گسترده و پس از هماهنگی قضائی موفق به شناسایی خودرو پژو ۴۰۵ حامل مواد مخدر شدند و ضمن دستگیری ۲ متهم چهار کیلو و۴۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

سرهنگ سرتیپ نیا با اشاره به نقش تعیین کننده شهروندان در موفقیت های پلیس، از آنها خواست: هر گونه اخبار و اطلاعات در رابطه با فعالیت باندها و فروشندگان مواد مخدر را سریعا به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند تا پلیس در کمترین زمان ممکن با سوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت برخورد قاطع کند.

کشف بیش از ۱۵ کیلوگرم موادمحترقه در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۱۵ کیلو و۴۰۰ گرم مواد محترقه دست ساز توسط ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین براری اظهارداشت: درپی کسب خبر از منابع و مخبرین مبنی بر اینکه چند نفر در خیابان مدرس در امر تهیه مواد محترقه دست ساز فعالیت دارند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران یگان امداد با اقدامات اطلاعاتی توانستند محل فعالیت ۳ نفر که اقدام به تهیه مواد محترقه دست ساز می کردند را شناسایی و آنان را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران پس از بازرسی متهمان مقدار ۱۵ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد محترقه دست ساز کشف کردند.

سرهنگ براری با اشاره به دستگیری ۳ متهم در این خصوص افزود: محموله کشف شده جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری ۱۱ تحویل داده و متهمان نیز پس از تشکیل به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از کشف ۱۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ همتعلی شکری اظهار داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر اینکه راننده یک پراید سفید رنگ در بلوار سپاه این شهرستان به سمت کمربندی نورآباد بسته ای را در زیر چند عدد لاستیک در کنار خیابان جاساز کرده است، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه تلاش برای شناسایی عامل جاسازی مواد مذکور و دستگیری آن ادامه دارد، عنوان کرد: پس از حضور ماموران، در بررسی محل مذکور ۱۲ کیلوگرم مواد مخدر ازنوع تریاک کشف شد.

سرهنگ شکری افزود: ناجا با تمام توان در مقابله با پدیده خانمان سوز اعتیاد تلاش می کند و آماده دریافت گزارشات و اطلاعات مردم دراین زمینه است.

کشف بیش از ۵۰۰ میلیون قاچاق در روانسر

فرمانده انتظامی شهرستان روانسر از توقیف ۲ محموله کالای قاچاق به ارزش ۵۰۰ میلیون ریالی در روانسر خبر داد.

سرهنگ محمد قنبری گفت: مأموران پلیس پس از هماهنگی های لازم و ایجاد تور ایست بازرسی مقطعی در مبادی ورودی محور روانسر به جوانرود و خروجی روانسر به کامیاران در ۲ ماموریت مجزا اقدام به توقیف ۲ دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق کردند.

وی افزود: در این ماموریت ها ماموران انتطامی شهرستان ۷ دستگاه تلویزیون ال ای دی، ۲ هزار و ۱۳۶ دست پوشاک قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان روانسر با بیان اینکه در این رابطه ۲ متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده است، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش اقلام مکشوفه بیش از ۵۰۰ میلیون ریال برآور شده است.

دستگیری سارق حرفه ای سیم برق

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری سارق حرفه ای سیم برق و کشف ۷ فقره سرقت در این رابطه خبر داد.

سرهنگ حسین براری توضیح داد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم برق در سطح حوزه کلانتری ۱۱ مرکز موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ مرکز قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ با فعال کردن منابع و مخبرین و گشت های نامحسوس یک سارق را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی نسبت به دستگیری وی در مخفیگاهش اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهم به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد، گفت: متهم در بازجویی اولیه در کلانتری به ۷ فقره سرقت سیم برق در سطح حوزه کلانتری ۱۱ اعتراف کرد

سرهنگ براری با بیان اینکه از تمام توان خود به منظور مقابله با سرقت استفاده خواهیم کرد، گفت: در این راستا خواستار تعامل و همکاری بیشتر شهروندان با پلیس هستیم.