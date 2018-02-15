استعدادهای هندبال همدان تشنه لیگ برتر/امکانات ضعیفی که جوابگونیست

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: هندبال ورزشی گروهی است که دو تیم شرکت‌کننده در آن، هر کدام دارای ۷ بازیکن هستند و از این ۷ بازیکن یک نفر به‌عنوان دروازه‌بان جلوی دروازه می‌ایستد.

در ورزش هندبال بازیکنان برای کسب امتیاز باید توپ را درون دروازه حریف جای دهند و در این ورزش از دست برای پاس دادن و شوت کردن استفاده می‌شود و در هندبال تیمی برنده است که تعداد گل بیشتری بزند.

این بازی در سال ۱۹۲۰ میلادی ابداع شده و مدت استاندارد بازی دو نیمه ۳۰ دقیقه‌ای است.

هندبالی که به‌صورت امروزی و در داخل سالن انجام می‌شود همان هندبال تیمی، هندبال المپیکی و هندبال اروپایی است هندبال داخل سالن، هندبال روی چمن، هندبال ساحلی (شنبال)، هندبال چکی، هندبال آمریکایی و هندبال گیلیک، اقسام مختلف هندبال هستند و به هندبالی که به‌صورت امروزی و در داخل سالن انجام می‌شود، هندبال تیمی، هندبال المپیکی و هندبال اروپایی نیز می‌گویند.

هندبال روی چمن و هندبال چکی از انواع خارج سالنی هستند که در گذشته بیشتر مرسوم بوده‌اند و نوع دیگر هندبال که در ساحل‌ها برگزار می‌شود، هندبال ساحلی یا شنبال است.

شکل و روش هندبال آمریکایی و هندبال گیلیک کاملا با هندبال مرسوم و آنچه که در المپیک برگزار می‌شود متفاوت است اما در مجموع ورزش هندبال یک ورزش سریع و دارای برخوردهای بدنی فراوان است.

در استان همدان ورزش هندبال طرفداران بسیاری دارد که از میان آنها به سراغ یک زوج موفق هندبالیست رفتیم.

یک زن و شوهر ممکن است از جهات مختلف شباهت‌های زیادی با یکدیگر داشته باشند؛ شباهت ازلحاظ فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی، موقعیت مالی و ده‌ها مورد جالب و جذاب دیگر، اما یکی از هیجان‌انگیزترین شباهت‌های زن‌وشوهری ورزشکار بودن هر دو نفر است چرا که این سئوال پیش می اید که یک زندگی تمام ورزشی چگونه می‌تواند باشد؟

مهدی خوش‌قدم ملی‌پوش تیم ملی هندبال ساحلی ایران و سحر فرجی نائب رئیس هیئت هندبال همدان از زوج‌های جوان و ورزشی استان و کشور هستند که علیرغم شرایط سخت تمرینی و اردویی خوش‌قدم در تیم ملی هندبال ساحلی؛ زندگی خوبی در کنار هم دارند.

متأسفانه هندبالیست‌ها در ایران تأمین مالی نیستند و برخلاف فوتبالیست‌ها قرارداد بازیکنان بسیار اندک است ملی‌پوش هندبال همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه آشنایی و ازدواج خود با بانوی هندبالیست همدانی اظهار داشت: یکی از تیم‌های عراقی دنبال بازیکن خانم بود و من سریع دو بازیکن همدانی رو معرفی کردم که خانم فرجی یکی از آن‌ها بود و این باب آشنایی ما شد.

مهدی خوش‌قدم در خصوص قراردادهای هندبالیست‌های ایرانی و درآمد خود گفت: متأسفانه هیچ هندبالیستی در ایران تأمین مالی نیست و برخلاف فوتبالیست‌ها قرارداد بازیکنان ما بسیار اندک است.

ملی‌پوش هندبال همدان عنوان کرد: برای همین بیشتر بازیکنان ما در خارج کشور بازی می‌کنند ولی من از شرایط زندگی خود راضی هستم چرا که همسرم با تمام مشکل همواره در کنار بوده است.

خوش‌قدم بابیان اینکه بعضی ورزشکاران معتقدند وقتی مجرد باشید شرایط بهتری دارید، بیان کرد: کسانی که طرز تفکر این‌ شکلی دارند، ممکن است بگویند که آزادی بیشتری دارند و مسئولیتی هم ندارند اما به نظرم در یک سنی با کسی که دوستش دارید می‌توانید ازدواج کنید ولی شاید بعد از آن این شانس را نداشته باشید اما من در اوج کارم ازدواج کردم و الحمدالله زندگی خوبی دارم.

ملی‌پوش هندبال همدان عنوان کرد: زمانی که ازدواج کردم وضعیت متوسط رو به پایینی داشتم ولی می‌دانستم که در آینده خیلی چیزها را به دست خواهم آورد و تصمیم گرفتم کسی کنارم باشد و بعد این‌ها را به دست بیاورم، خدا را شکر امروز کنار همسرم یک زندگی متوسط و آرامی دارم.

ورزشکاران حرفه‌ای زمان زیادی را باید برای ورزش بگذارند

وی در خصوص زندگی ورزشکاران حرفه‌ای گفت: یکی از مشکلات همیشگی ورزشکاران حرفه‌ای، زمان زیادی است که باید برای ورزش بگذارند و طبیعتاً به نسبت همین زمانی که برای ورزش می‌گذارند، مجبورند کمتر کنار خانواده خود باشند.

خوش‌قدم یادآور شد: البته به نسبت مردم عادی که روزی حداقل ۸ ساعت کار می‌کنند، ورزشکاران در طول روزهای عادی روز و حتی ماه ساعات کمتری را خارج از خانه هستند و مشکل بزرگ آن‌ها زمانی است که باید به اردو بروند ولی خدا را شکر همسرم خودش ورزشی است و با این مشکل کنار آمده که باید از او تشکر ویژه‌ای داشته باشم.

ملی‌پوش هندبال همدان با اشاره به بزرگ‌ترین اشتباه زندگی ورزشی خود بیان کرد: تا اشتباه نباشد تجربه به دست نمی‌آید ولی من فکر می‌کنم خیلی جاها می‌توانستم بهتر از این چیزی که هستم، باشم چون استعداد و جایگاهش را داشتم.

قدر لحظه‌ها را ندانستم

وی افزود: قدر لحظه‌ها را ندانستم و یکی از اشتباهات ورزشی انتخاب تیم پاس در سال ۹۴ بود چرا که آن سال علیرغم پیشنهادات خوبی که از تیم‌های پرقدرت کشور داشتم به خاطر تعصب به شهرم پاس را انتخاب کردم اما آن سال، سال بدی برای من بود و متأسفانه دچار مصدومیت و چندین ماه خانه‌نشین شدم و از همه مهم‌تر اینکه اکثر مبلغ قراردادم نیز در آن سال پرداخت نشد.

خوش‌قدم با اشاره امکانات هندبال همدان بابیان اینکه رشته هندبال در همدان از کمترین امکانات محروم است، گفت: سال ۹۴ تیم پاس در جدالی نابرابر با تیم‌های قدرتمند و متمولی چون مس کرمان و سپاهان اصفهان بازی‌های خود را با نتایج نزدیک واگذار کرد و درنهایت نتوانستیم علیرغم تمام تلاش خود در لیگ بمانیم.

در بسیاری از مسابقات برای هزینه رفت‌وآمد و اسکان با مشکل مواجه بودیم ملی‌پوش هندبال همدان افزود: ما سال سختی را پشت سر گذاشتیم و در بسیاری از مسابقات برای هزینه رفت‌وآمد و اسکان با مشکل مواجه بودیم و حتی در برخی از مسابقات بازیکنان دو شب را در اتوبوس گذراندند؛ این در حالی بود که رقبای ما بیش از یک میلیارد تومان برای تیم‌های خود هزینه کرده بودند و در خلال مسابقات نیز اردوی خارج از کشور برگزار کردند.

وی با اشاره به تیم خود در فصل جدید لیگ برتر بیان کرد: سال گذشته همراه پتروشیمی قهرمان لیگ برتر شدم و احتمالاً با توجه به شرایط خوب این باشگاه امسال را همراه این تیم در لیگ برتر باشم.

خوش‌قدم عنوان کرد: خدا رو شکر امسال برای نخستین بار مقام سوم هندبال ساحلی آسیا را به دست آوردیم ولی امیدوارم یک روز تیم ملی هندبال ایران به المپیک صعود کند.

ورزش خانم‌ها ازلحاظ مسیر با ورزش آقایان متفاوت است

نایب‌رئیس و بازیکن هندبال همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زندگی ورزشی خود اظهار داشت: زندگی با ورزشکاران و قهرمانان بسیار سخت است.

سحر فرجی افزود: شاید بسیاری از زنان نتوانند با این موضوع کنار بیایند چون بیشتر ایام سال آن‌ها در اردوی تیم ملی و مسابقات لیگ هستند مثلاً مهدی را من از بهمن ۹۵ تا اردیبهشت ۹۶ تنها ۱۷ روز دیدم ولی چون من خودم اهل ورزش هستم مهدی را درک می‌کنم و زندگی خوبی داریم.

بازی‌های همسرم را آنالیز می‌کنم

وی بابیان اینکه بازی‌های همسرم را آنالیز می‌کنم، گفت: به نظرم مهدی در بازی‌های لیگ در این چند سال که کنارش بودم خوب کارکرده ولی من در اکثر بازی‌ها منتقد او هستم و بعد از بازی او را آنالیز می‌کنم و به او می‌گویم، البته اگر خوب هم کارکرده باشد او را تشویق می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: چون مهدی علاوه بر نقش همسر بودن یکی مربی دلسوز نیز برای من هست و بعد از ازدواج فکر می‌کنم ازلحاظ فنی خیلی پیشرفت داشته‌ام.

فرجی افزود: ورزش خانم‌ها ازلحاظ مسیر بسیار متفاوت با ورزش آقایان است و در ایران یکسری محدودیت‌ها وجود دارد اما با این حال وضعیت ورزش بانوان کشور در مسابقات فراملی نسبت به سال‌های شده است.

گفتنی است؛ استان‌همدان از هندبالیست‌های بسیار توانمندی برخوردار و این شهر سرشار از استعدادهای ناب است اما متأسفانه این استعدادها تنها یک‌به‌یک می‌سوزند و از بین می‌روند.

امیدواریم با فراهم کردن بستر مالی و زیرساخت مناسب و به وجود آوردن شرایط تیم داری هندبال همدان دوباره به سطح اول کشور بازگردد.