ثبت نام ۱۴۰۰ نفر در ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی شامگاه چهارشنبه در شورای استانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی، اظهار کرد: ستاد استانی وظیفه برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی را بر عهده دارد و در استان خراسان جنوبی فعال است.

وی با بیان اینکه برنامه های جذب، سازمان دهی، آموزش و هماهنگی ستاد ادامه دارد، افزود: خوشبختانه تاکنون در موضوع جذب استقبال بی نظیری داشته ایم و حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر در ستاد ثبت نام کرده اند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تا کنون تعداد ۸۰۰ نفر آموزش های امر به معروف و نهی از منکر به صورت لسانی را فرا گرفته اند، گفت: برای ۳۵۰ نفر نیز کارت شناسایی صادر شده است.

وی با بیان اینکه شورای امر به معروف و نهی از منکر در عرصه ادارات استان تشکیل شده است، عنوان کرد: با هم افزایی بسیج شوراهای امر به معروف مساجد و محلات نیز تقریبا تشکیل و فعال است.

قاسمی با اشاره به اینکه زمینه به کارگیری نیروهایی که گواهینامه برای آنها صادر شده فراهم است، بیان کرد: بیشترین فعالیت ستاد در ماه مبارک رمضان و محرم انجام شده و برای ایام عید نوروز نیز برنامه های زیادی برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه موضوعاتی از جمله مساجد، اصناف، دانشگاه ها و آموزش و پرورش از موضوعاتی است که در اولویت های شورا است و این موضوعات پیشنهاد شده، اظهار داشت: در سال آینده شوراها و گروه های طلایه دار را در این موضوعات به صورت گسترده تری فعال خواهیم کرد.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در گذشته در خصوص دانشگاه ها و آموزش و پرورش مصوباتی داشته ایم اما پیشرفت تشکیل تشکل ها چندان موفق نبوده است، افزود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ها نیز به صورت مرتب برگزار وخوشبختانه تا کنون برنامه های نسبتا خوبی انجام داده اند.