استاندار تهران به مقام شامخ شهدای دماوند ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی صبح پنج شنبه و پس از ورود به شهرستان دماوند، به گلزار شهدای «جیلارد» دماوند عزیمت و با اهدای شاخه گل و نثار فاتحه نسبت به مقام والای شهدا ادای احترام کرد.

سفر به دماوند، نهمین سفر شهرستانی استاندار تهران پس از انتصاب به این سمت است.

مقیمی در این سفر قرار است در ۴ کارگروه در محل فرمانداری این شهرستان شرکت کند، کارگزوه حوزه عمرانی، زیربنایی و شهرسازی، آمایش سرزمین و آمار و محیط زیست و کارگروه حوزه افتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری صبح پنج شنبه برگزار می شود.

برگزاری ۲ کارگروه فرهنگی اجتماعی، بانوان و خانواده، سلامت، بهداشت و درمان و میراث فرهنگی، صنایع دستی توسعه روستایی و عشایری در بعد از ظهر پنج شنبه، دیدار با نخبگان و فرهیختگان دماوند و نیز اعضا شوراهای این شهرستان و شرکت در شورای تامین دماوند، از دیگر برنامه های نماینده عالی دولت در استان تهران است.

پیش از این، استاندار تهران در سفر به شهرستان های بهارستان، پیشوا، فیروزکوه، ملارد، پردیس، قرچک، اسلامشهر و ورامین، مشکلات این شهرستان ها را پیگیری و تصمیماتی برای حل آن ها اتخاذ کرده بود.

وی طبق یک برنامه از پیش تعیین شده، هر هفته به یکی از شهرستان های ۱۶ گانه استان تهران سفر خواهد کرد.