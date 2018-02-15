نیاز مدیریت شهری به ساماندهی/بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی قروه

سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی قروه در گفت و گو با خبرنگار مهر از ارائه چند پیش طرح برای ساماندهی وضعیت مدیریت شهری در پارک آبی سراب کوثر به شورای شهر در کنار سازماندهی ترمینال قروه و تعیین تکلیف تاکسی ها و استانداردسازی آن ها برای استفاده در تمامی مناطق شهر خبر داد.

شهرام عبدالملکی توجه به حمل و نقل عمومی و مکان هایی که به این مورد مربوط می شوند را مهم دانست و به گفته وی آسایش شهروندان به شرط استانداردسازی تمامی خدمات شهری امکان پذیر است.

این مقام مسئول ضعف در حوزه شهری را نادرست خواند و بر روند بهسازی امکانات شهری به خصوص در حوزه حمل و نقل و رفاهی شهروندان تأکید کرد.

بهسازی پس از ۳۰ سال

شهرام عبدالملکی در ابتدا به ساماندهی ترمینال قروه اشاره کرد و افزود: ترمینال ۳۰ سال است بازسازی نشده و اعتباراتی خاص نداشته و از بودجه داخلی برای آن هزینه شده لذا نیاز به ساماندهی کلی دارد.

به گفته وی با وجود بدهی سازمان نباید انتظار معجزه داشت بلکه تصمیم بر این است که از منابع خیلی محدود بهترین استفاده صورت گیرد.

بازسازی و زیباسازی فضای بیرونی و داخلی، ساماندهی ماشین های شخصی، بهسازی سالن انتظار برای مسافران و در نهایت رعایت تکریم شهروندان و مسافران از جمله برنامه هایی هستند که عبدالملکی آن ها را مهم دانست.

توجه به حفظ جان مسافران و ایجاد رفاه نسبی برای مردم در کنار تشکیل قوانین لازم برای تبدیل به احسن کردن کارها از جمله دیگر مسایلی بودند که به آن ها اشاره شد.

ساماندهی تاکسی ها

عبدالملکی در ادامه از ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی برای کاهش وسایل نقلیه عمومی در این حوزه گفت و تصریح کرد: در حال حاضر ۳۱۰ تاکسی در سطح شهر وظیفه جابجایی شهروندان را بر عهده دارند.

وی عوارض هر دستگاه تاکسی را ۶۰ هزار تومان اعلام کرد و در مجموع عوارض تعداد تاکسیهای شهر را ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دانست و به گفته عبدالملکی هر دستگاه تاکسی ۴ میلیون تومان هزینه دارد.

تعبیه کردن ایستگاه در بخش های از سطح شهر همانند مسکن های مهر خیابان بلال حبشی، گلزار شهدا و منطقه هواشناسی برای تسهیل در رفت و آمد شهروندان از جمله کارهای در دست اجرای سازمان حمل و نقل عمومی است.

در واقع آنچه این مقام مسئول در حوزه مدیریت شهری به دنبال آن است به نظر می رسد کاهش دغدغه های شهروندان و ساماندهی وضعیت مرتبط به رفاه حال شهروندی باشد.

به گفته عبدالملکی سعی بر این است که به ناوگان عمومی شهرستان اضافه نشود چرا که همین تعداد پاسخگوی نیاز شهروندان بوده و تنها ساماندهی آن ضروری است.

جدای از ساماندهی وسایل نقلیه عمومی قانونمند کردن نرخ کرایه های تاکسی داخل شهر از دیگر مسایلی بود که مدنظر قرار گرفته است.

طرح های پیشنهادی

سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی قروه در راستای رعایت حقوق شهروندی و وضعیت بهینه مدیریت شهری از طرح چندین پیشنهاد در پارک آبی سراب کوثر برای خدمت بهتر به مردم گفت.

شهرام عبدالملکی ایجاد غرفه با فرخوان عمومی و فروش از طریق مزایده در پارک آبی سراب کوثر با هدف اشتغالزایی و کسب درآمد در کنار تکریم مسافران در این منطقه گردشگری را نخستین پروژه پیشنهادی اعلام کرد.

طرح ساخت کارواش و تعویض روغنی و پوشش هزار و ۲۰۰ وسیله نقلیه در این منطقه دومین طرح پیشنهادی در انتظار تأیید شورای شهر و شهرداری است.

سومین طرح اما درخواست ۵ هزار مترمربع زمین برای کشت گل محمدی در این منطقه گردشگری بود که همزمان با غرفه گلاب گیری ایجاد شود. به گفته عبدالملکی در این زمینه مسئول فضای سبز شهرداری هم از مساعد بودن زمین برای کشت این محصول خبر داده است.

درخواستی تأکیدی

رانندگان ماشین های سنگین همانند جرثقیل و لودر و ... که برای تردد در داخل شهر کارت تردد ندارند باید هرچه سریع تر اقدام کنند و مراحل قانونی را طی کنند در غیر این صورت به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

این اولین درخواست شهرام عبدالملکی برای رعایت بهتر رفاه شهروندی و اجرای قانون بود که با درخواست تشکیل پرونده توسط سرپرست های پارکینگ های عمومی داخل شهر تکمیل شد.

درخواست سوم وی اما خطاب به بنگاه داران معاملات ماشین در خیابان های مدرس، معلم و ۳۲ متری غربی مبنی بر اینکه از پارک خودروها در پیاده روها و همچنین کج پارک کردن آن ها در خیابان خودداری کنند بود. که اگر این موارد رعایت نشود از طریق آیین نامه ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اقدام شده و برخوردهای قانون صورت خواهد گرفت.