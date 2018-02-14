به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی در واکنش به ادعاهای دی کوتس رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا در خصوص ابراز نگرانی از نقش و نفوذ ایران در منطقه، این ادعاهای تکراری را امری انحرافی و بی اساس خواند و یادآور شد: هیچ کشوری به قدر ایران برای ثبات و امنیت خاورمیانه تلاش و اقدام نکرده است.



وی افزود: چنین گفتاری ناشی از رویکرد و سیاست دولت آمریکا در تولید و ترویج تهدید و وحشت آفرینی های دروغین و خود ساخته در مناطق مختلف جهان و بویژه خاورمیانه است.



قاسمی گفت: این سیاستی سودآور برای واشنگتن و بی ثبات ساز برای جهان و منطقه غرب است که درک و مقابله با آن نیازمند دوراندیشی و هوشیاری تمامی رهبران و مردم کشورهای منطقه است.