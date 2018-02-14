به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی در واکنش به ادعاهای دی کوتس رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا در خصوص ابراز نگرانی از نقش و نفوذ ایران در منطقه، این ادعاهای تکراری را امری انحرافی و بی اساس خواند و یادآور شد: هیچ کشوری به قدر ایران برای ثبات و امنیت خاورمیانه تلاش و اقدام نکرده است.
وی افزود: چنین گفتاری ناشی از رویکرد و سیاست دولت آمریکا در تولید و ترویج تهدید و وحشت آفرینی های دروغین و خود ساخته در مناطق مختلف جهان و بویژه خاورمیانه است.
قاسمی گفت: این سیاستی سودآور برای واشنگتن و بی ثبات ساز برای جهان و منطقه غرب است که درک و مقابله با آن نیازمند دوراندیشی و هوشیاری تمامی رهبران و مردم کشورهای منطقه است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به ادعاهای رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا گفت که درک و مقابله با سیاست ترویج تهدیدات دروغین آمریکا نیازمند هوشیاری رهبران منطقه است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی در واکنش به ادعاهای دی کوتس رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا در خصوص ابراز نگرانی از نقش و نفوذ ایران در منطقه، این ادعاهای تکراری را امری انحرافی و بی اساس خواند و یادآور شد: هیچ کشوری به قدر ایران برای ثبات و امنیت خاورمیانه تلاش و اقدام نکرده است.
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