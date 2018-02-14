«جاکوب زوما» از ریاست جمهوری آفریقای جنوبی استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جاکوب زوما» رئیس جمهور آفریقای جنوبی روز چهارشنبه در پی تشدید فشارها برای کناره گیری خود و به پیروی از احکام صادره از سوی حزب «کنگره ملی آفریقا» از مقام ریاست جمهوری این کشور استعفاء داد.

زوما ۷۵ ساله در سخنرانی ۳۰ دقیقه ای خود در مراسم تودیع اعلام کرد که با نحوه برخورد حزب کنگره ملی آفریقا برای تحت فشار قرار دادن وی برای کناره گیری مخالف بود، اما در نهایت احکام صادره این حزب را پذیرفت.

زوما در این باره گفت: «به همین دلیل، من تصمیم گرفتم از مقام ریاست جمهوری آفریقای جنوبی استعفاء دهم».

لازم به ذکر است که همزمان با افزایش فشارها به جاکوب زوما برای کناره گیری از قدرت، نیروهای ویژه پلیس آفریقای جنوبی روز چهارشنبه به منزل یکی از تاجران صاحب نام این کشور که رابطه نزدیکی با رئیس جمهور دارد، یورش برد.

خانواده این تاجر به سوء استفاده از روابط خود با زوما برای بهره مندی از قراردادها و مناصب دولتی متهم شده اند.

این حمله تنها یک روز پس از اولتیماتوم حزب حاکم آفریقای جنوبی به زوما برای کناره گیری از مسند ریاست جمهوری انجام شد.

گفتنی است حدود سه هفته پیش، تلویزیون رسمی آفریقای جنوبی اعلام کرد کمیته اجرایی حزب حاکم «کنگره ملی» از زوما خواسته تا از سمت خود به عنوان رئیس جمهوری این کشور استعفاء دهد؛ چرا که در غیر این صورت، هیئت رهبری حزب- متشکل از ۶ عضو- او را به کناره‌گیری وادار خواهد کرد.