کنگره منطقه ای «بانوی آفتاب» به میزبانی گلستان برگزار می شود

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کنگره منطقه ای «بانوی آفتاب» به صورت منطقه ای و با حضور استان های مازندران، گیلان، خراسان شمالی و رضوی و سمنان به میزبانی استان گلستان برگزار می شود.

وی با اشاره به محورهای کنگره اظهار کرد: جایگاه و ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا در آثار علمای اهل سنت و منابع تفسیری و روایی، فاطمه (س) در کلام بزرگان صحابه و همسران پیامبر اکرم، فاطمه (س) و مسئولیت های زندگی، فاطمه (س) و رسالت های جتماعی و ... از جمله محورهای این کنگره هستند.

حجت الاسلام ولی نژاد ادامه داد: این کنگره با همکاری مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور به شکل تقریبی بین شیعه و سنی برگزار می شود و سخنران این برنامه یکی از چهره های ملی است.

وی تصریح کرد: در این کنگره مبنای ما این است که محبت معصومین تنها مختص به شیعیان نیست، بلکه متعلق به شیعه و سنی است و به همان اندازه که شیعیان به اهل بیت اظهار محبت می کنند اهل سنت هم همین گونه هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: ما نسبت به چیزی را که به وحدت بین شیعه و سنی کمک می کند پافشاری می کنیم و به همین دلیل این کنگره را در آستانه هفته زن و روز مادر قرار داریم.

وی تصریح کرد: این کنگره با هفته زن و روز مادر تقارن پیدا کرده و تصمیم داریم در این ایام برجستگی حضرت زهرا را در جامعه بیشتر ناظر و شاهد باشیم.

حجت الاسلام ولی نژاد گفت: باید از این فرصت برای ساختن یک زندگی با دوام و قوام بهره ببریم و زندگی فاطمی را تبلیغ کنیم.

وی ادامه داد: مباحثی مانند افزایش طلاق که در جامعه شاهد آن هستیم نشان می دهد از زندگی فاطمی فاصله گرفته ایم چراکه اگر زندگی فاطمی وعلوی باشد قطعا طلاق و نزاع و ناسازگاری بی معنا و تفاهم بالاست.