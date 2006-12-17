انتخاب مردم جهت دار بود/ مردم به جریانات موج سوار بهره مند از امکانات دولتی نه گفتند/ اطلاع رسانی قانع کننده نیست

عماد افروغ در گفتگو با خبرنگار مهر، تناسب میزان سرعت پاسخگویی ستاد برگزاری انتخابات با حضور پر شور و گسترده مردم را محل تامل دانست و اظهارداشت: حداقل توقع این است که به تدریج به برخی از نتایج به دست آمده اشاره شود و فرآیند اطلاع رسانی از صندوق هایی که شمارش شده، به گوش مردم برسد.

وی این عدم اطلاع رسانی را یک ضعف در ستاد انتخابات عنوان کرد و افزود: توجیهاتی از قبیل تجمیع انتخابات و حضور چشمگیر مردم که تا کنون ارائه شده، هیچ کدام قابل قبول نیست. این قانع کننده نیست که به تدریج اطلاع رسانی نشود. تصور می کنم هرچه سریع تر باید نسبت به اطلاع رسانی به مردم اقدامی صورت گیرد، مردم توقعاتی دارند و رجوع آنان به سایت ها چشم گیر است.

افروغ تصریح کرد: در این دو روزه اطلاع رسانی قابل قبولی صورت نگرفته منبع خبری مردم از رسانه ملی بوده که نتیجه ای در بر نداشته است و مردم بیشتر از طریق sms و رجوع به سایت ها کسب خبر کرده اند و ستاد انتخابات برخلاف روال گذشته اطلاع رسانی به موقعی در این زمینه نداشته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص اختلاف میان هیات اجرایی و نظارت بر سر چگونگی شمارش آراء نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه از طریق سایت ها مطلع شدیم هیات نظارت بر شمارش دستی و هیات اجرایی بر شمارش رایانه ای تاکید دارند و در آخرین خبرها اینطور گفته شد که برخی آراء دستی و برخی رایانه ای شمارش می شود، درعین حال مصاحبه ای از صدا و سیما پخش شد مبنی بر اینکه همه آراء رایانه ای شمارش می شود که همه این اختلاف نظرها بیانگر یک ناهماهنگی است و امیدوارم حق مردم و نمایندگان آنان ضایع نشود.

وی یادآور شد: این اختلافات بیانگر اختلاف رویه بود و امیدواریم اختلافات به نفع مردم رفع شده باشد و شاهد یک اتفاق غیر مترقبه نباشیم.

افروغ با اشاره به نتیجه نرسیدن ستاد انتخابات در چگونگی نحوه شمارش آراء تا چند ساعت پس از اتمام برگزاری انتخابات، اظهارداشت: به هر حال وقتی قرار است تجمیع انتخابات صورت گیرد، وزارت کشور اعلام آمادگی می کند و باید از قبل تمهیداتی اندیشیده شود و اگر موانعی قابل تصور بوده پیش بینی و با آن مقابله شود.

وی تصریح کرد: برخلاف توقع قبلی شاهد این هستیم که در بحث شوراها اعلام تدریجی هم صورت نمی گیرد و امیدوارم اتفاق خاصی رخ نداده باشد و اگر اختلافی بوده تا کنون حل شده باشد.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: به هرحال دولت دراین انتخابات منافع ودخالت هایی ولو غیر مستقیم داشت و نمی توانیم بگوییم که اینطور نبوده است زیرا ستاد خاصی تشکیل شد و افرادی از دولت در فرآیند انتخابات به عنوان یک طرف قضیه فعالیت کردند که باید درس عبرتی بوده باشد. برخلاف آنکه خیلی ها را از جانبداری منع می کردند در این مورد جانبداری به حدی بود که میان هم پیمانان و کسانی که به هر حال درمیان آنان اشتراک عقیده بود، باعث اختلاف شد و باعث شد اصولگرایان به یک لیست واحد نرسند.

افروغ افزود: در این موقعیت هم مصاحبه می شود که هیچ نقشی نداشتیم و از هر نتیجه ای استقبال می کنیم. این حضورهای مستقیم و غیر مستقیم به مصلحت کشور، نظام و قوه مجریه نبوده و نیست. به هرحال نمی شود پنهان کاری کرد و مردم را عاقل نپنداشت مردم نهایتا متوجه می شوند و واکنش نشان می دهند.

این عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: نتیجه آراء تا این لحظه دارای چند پیام بوده است، اول اینکه مردم از حق سیاسی خود استفاده می کنند و به این درک تاریخی رسیده اند که برای حفظ حقوق مدنی باید از حق سیاسی خود استفاده کنند و پیام دیگر این بود که مردم به کسانی که به وجه مردم سالاری حکومت و به حق سیاسی مردم توجه ندارند واکنش نشان می دهند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه تعین این حکومت با رای مردم است، خاطرنشان کرد: یک عده با درک خواست خود از مبانی مشروعیت در نظام سیاسی و برداشتی سطحی و ناموجه از دین و ارائه تفاسیری غلط از آن تلاش کردند با عقلای قوم و مبانی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی مقابله کنند .

وی با ابراز تاسف از این اتفاق گفت: متاسفانه در جامعه ای که 27 سال انقلاب اسلامی را تجربه کرده است و از پیشینه کتاب و سنت و افکار و آراء برخوردار است و فیلسوفان بزرگ دارد با نظام سیاسی برخورد ابتدایی می کنند و از تمام امکانات برای صف آرایی فکری و سیاسی خود استفاده می کنند.

افروغ در پایان تاکید کرد: نه لیبرالیسم مورد قبول ما است ، نه تفکری که برای حقوق و حضور مردم احترامی قائل نیست و اگر احترامی قائل است توده وار است و حالت ابزارگرایانه و دارد. هیچ کدام مورد تایید اسلام و انقلاب اسلامی نیست. مردم با حضور گسترده خود حداقل تا این لحظه که نتایج کم و بیش مشخص شده به این گروه "نه" گفته اند و نشان دادند که انتخابشان جهت دار است و به جریانات احساسی که سوار موج شده اند و جریانات ماکیاولیستی که با امکانات دولتی می خواهند به قدرت خود استمرار بخشند نه گفتند و یک بار دیگر حاکمیت را به درایت، عقلانیت، مشورت، رایزنی و استفاده از تجربه نیک گذشته دعوت کردند.