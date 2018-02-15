نگران تبعات اجتماعی ناشی از خشکی تالاب های گلستان هستیم

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته جاری از دو تالاب آلاگل و آلماگل بازدید داشتیم و مشاهده میدانی نشان می دهد تالاب های استان در حال خشک شدن است.

وی گلایه مندی از اینکه این نسبت به رویداد بزرگ (خشکی تالاب ها) تاکنون اطلاع رسانی انجام نشده است، متذکر شد: پس از بازدید نامه ای را خطاب به معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندار گلستان نوشته و نسبت به خشکی تالاب ها اعلام خطر کردم.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان یادآور شد: با توجه به نقش بسزایی که تالاب ها به جهت محیط زیستی، اجتماعی و همچنین اقتصادی در زندگی مردم استان و منطقه دارند، خشکی آن ها زنگ خطری بزرگ برای استان است.

وی افزود: در نامه از معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استاندار درخواست کردم موضوع خشکی تالاب ها را به طور ویژه از طریق دستگاه های مربوطه مانند محیط زیست، جهادکشاورزی، منابع طبیعی و ... پیگیری کنند.

چراغعلی با تاکید بر اینکه شرایط فعلی تالاب های آلماگل و آلاگل بحرانی است و با ادامه روند فعلی در تابستان کل تالاب خشک خواهد شد و شرایط حیات در آن از بین می رود، ادامه داد: باید شرایط سایر تالاب های استان بررسی شده و گزارشی از آن از سوی دستگاه های مسئول ارائه شود.

ریزگردها در کمین حاشیه تالاب های استان

وی با تاکید بر اینکه آنچه مسلم است حجم آب تالاب های استان به شدت کاهش یافته و باید افراد مطلع و کارشناسان راهکارهای فنی برای جهات این شرایط ارائه دهند، تصریح کرد: بنده آنچه را در بازدید میدانی مشاهده کرده ام، منعکس کردم و به شدت نگران تبعات اجتماعی به ویژه بیکاری ناشی از خشکی تالاب ها و همچنین ریزگردا که در کمین این مناطق است، هستم.