ورود سامانه بارشی به کرمانشاه/احتمال آبگرفتگی معابر

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیش بینی وضعیت جوی استان کرمانشاه گفت: هوای استان طی امروز قسمتی تا نیمه ابری در اوایل وقت فردا و در برخی نقاط با احتمال مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی افزود: براساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، سامانه ای قوی و بارشی، از اواخر وقت امروز تا روز دوشنبه هفته آینده، جو استان را متاثر کرده به تناوب سبب بارش گسترده باران در سطح استان خواهد شد.

این مسئول تصریح کرد: بیشینه فعالیت این سامانه، در نیمه غربی بویژه نواحی اورامانات بوده و بارندگی، اوقات با وزش باد نسبتاً شدید همراه می‌ شود.

وی گفت: این سامانه علاوه بر آبگرفتگی معابر عمومی و در برخی مناطق بالا آمدن آب رودخانه ها و سیلاب‌های محلی، ممکن است با رگبار تگرگ و رعد و برق نیز همراه شود.

خسروی افزود: بارش علاوه بر ارتفاعات، طی ساعاتی از عصر یکشنبه تا روز دوشنبه و در برخی گردنه های سردسیر استان، احتمالاً به شکل برف نیز مشاهده شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: همچنین این سامانه در بعضی ساعات از روزهای یکشنبه و دوشنبه ممکن اس؛ هوای استان را به خصوص در نواحی مرزی غبارآلود کند.