رکود، فقر و  تبعیض از منکرات سخت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای استانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی اظهار کرد: جامعه با امر به معروف و نهی از منکر زنده است واگر این اوجب واجبات کنار زده شود همه چیز آلوده می شود.

وی بیان کرد: حتی استعمار هم که از ۲۰۰ سال قبل در شرق آسیا، در شبه قاره و کشورهای اسلامی نفوذ داشته تمام تلاشش بر این بوده که امر به معروف و نهی از منکر را از اسلام بگیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه امروز با مسئولیت‌های بزرگی که بر دوش داریم باید این مسائل را درک کنیم، افزود: امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهم است.

دشمن با از کار انداختن امر به معروف و نهی از منکر فساد را ایجاد کرد

آیت الله عبادی تصریح کرد: دشمن با از کار انداختن امر به معروف و نهی از منکر و نفوذ فرهنگی فساد را ایجاد کرد و بعد که جامعه اسلامی را از این جهت خلع سلاح کردند با هجوم قتل عامی کرد که کمتر در دنیا مشاهده شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: انسان‌های آبرومند از زن و مرد سر سطل‌های زباله هستند که زباله جمع کنند تا زندگی‌شان را اداره کنند آیا مسئولان این افراد را ندیدند.

وی با بیان اینکه کشور ایران که فقیر نیست پس چرا وضعیت اینگونه است، گفت: کسانی که روزی خود را از سطل زباله جمع می‌کند و جوانش بیکار است و فسادها و رباهای بانک آنان را به پا در آورده که دنبال کنسرت نیستند.

از خواب غفلت بیدار شویم

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه باید از خواب غفلت بیدار شویم چرا که این کارهای با عقل، علم، سیاست و اقتصاد نمی‌سازد، تصریح کرد: اما وقت نوبت به مسائل ارزشی، و روحی انسان می‌رسد بعد می‌بینیم مسئولان یکطرفه حرف از بحث آزادی بیان و آزادی قلم می‌زنند.

آیت الله عبادی با تاکید بر اینکه وظیفه مسئولین اجرایی در نظام جمهوری اسلامی براساس قانون این است که کارهای مردم روی زمین نماند و مشکلات آنان را حل کنند، گفت: اما مسئولان کارهای اصلی خود را واگذار کردند و ورود پیدا می‌کنند به کارهای که قانونی مربوط به آنان نیست و این خودش یک منکر دیگر است و خداوند به خاطر بی تفاوتی و قصاوت نسبت به جامعه، دین، ارزش ها، قانون اساسی و قشر ضعیف جامعه ما را رها نخواهد کرد و باید پاسخگو باشیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: انقلاب اسلامی در اوج موقعیت جهانی قرار دارد اما متاسفانه مسائل معکوس جلوه داده می شود و ترجمه خواسته‌های بیگانه است.

وی تصریح کرد: مردم با وجود همه مشکلات و مطالباتی که دارند اما به خاطر اسلام، انقلاب و مقام معظم رهبری ۲۲ بهمنی می‌آفریند که حتی دشمن اظهار داشت که در ۲۲ بهمن ۹۶ ایران زیرپای راهپیمایان لرزید.