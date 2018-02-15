تجلیل از اسطوره موسیقی هورامی/استاد عثمان کیمنه ای جاودانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب و در پردیس سینمایی بهمن سنندج جمع زیادی از مردم این شهر جمع شدند تا در مراسمی از یک عمر تلاش استاد عثمان هورامی در راستای خدمت وی به موسیقی این خطه تقدیر کنند.

در جریان برگزاری این مراسم با شکوه بالغ بر ۳۰۰ نفر بیش از دو نیم ساعت سرپا ایستادند تا شاهد انجام مراسم تقدیر و تجلیل از استاد عثمان هورامی باشند که در طول عمر خود خدمات زیادی را به موسیقی هورامی ارائه کرده است.

مراسم تجلیل و نکوداشت استاد عثمان هورامی از هنرمندان برجسته موسیقی هورامان به همت شورا و شهرداری سنندج برگزار شد و طی آن علاوه بر خیل زیادی از مردم شهر سنندج، استاندار کردستان و شمار دیگری از مدیران این استان نیز حضور داشتند.

در حالی که قرار بود مراسم ساعت ۲۰ آغاز شود ولی یک ساعت قبل از آن محوطه پردیس سینمایی بهمن سنندج مملو از جمعیت شد و به همین دلیل درب های اصلی سالن نیم ساعت زودتر باز شد و بعد از گذشت تنها چند دقیقه تمامی صندلی های این سالن ۶۰۰ نفر مملو از جمعیت شد.

هر چند که با تلاش پرسنل پردیس سینمایی بهمن سنندج نزدیک به ۱۰۰ صندلی دیگر برای نشستن افراد اضافه شد ولی بالغ بر ۳۰۰ نفر نیز ایستاده مراسم نزدیک به سه ساعته تجلیل و نکوداشت استاد عثمان هورامی را دنبال کردند.

اجرای مراسم برعهده اسعد ورمزیار و یحیی امینی بود و هر چند که قرار بود یکی از آنها به زبان هورامی و دیگری به زبان کردی اجرای مراسم را دنبال کنند که تنها در یکی دو و مورد و آن هم با اشکالات متعدد، یحیی امینی به زبان هورامی شعر می خواند و تمامی بخش های برنامه نیز به زبان کردی اجرا می شد.

در نخستین بخش از این برنامه، کلیپی در خصوص منطقه هورامان و ماموستا عثمان هورامی ساخته کیوان مجیدی پخش شد و غریب سجادی عضو شورای اسلامی شهر سنندج نیز به عنوان اولین سخنران در جایگاه قرار گرفت.

این عضو شورای اسلامی شهر سنندج به جایگاه عثمان هورامی در حوزه موسیقی کردستان اشاره کرد و افزود: تجلیل از شخصیت های این چنین یکی از نیازهای لازم و ضروری است و ما به این صورت می توانیم هنر این عزیزان را حفظ کرده و نشر دهیم.

در ادامه مراسم از محمد فهیم نویسنده، شاعر و محقق زبان و ادبیات هورامان و همچنین فرزند وی سوران فهیم نام برده شد و سالن یک صدا آنها را تشویق کردند و سپس کلیپی ساخته سوران فهیم در مورد منطقه هورامان تهیه شده بود، پخش شد.

بعد از پایان این کلیپ اردشیر کامکار از خانواده کامکارها، استاندار کردستان با همراهی مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شماری دیگر از مدیران و مسئولان به جمع اضافه شدند.

موسیقی هورامی با معنویت و عرفان عجین شده است

محمد فهیم نویسنده، شاعر و محقق زبان و ادبیات هورامی نیز دیگر سخنران این مراسم بود که وی به اهمیت و جایگاه موسیقی در میان مردم هورامان و هورامی زبان ها اشاره کرد و گفت: هورامان ذخیرگاه اصلی فرهنگ و ادب است.

وی ادامه داد: موسیقی هورامی برای همگان جذاب و شنیدنی است و دلیل این مهم هم آن است که این گونه از موسیقی با عرفان و معنویت عجین است و خیلی سریع به دل مخاطب می نشیند.

در ادامه اسعد ورمزیار با نام بردن از امین مرادی رئیس حوزه هنری استان کردستان به دلیل حمایت از این برنامه فرهنگی و سایر فعالیت های این چنین در حوزه فرهنگ و هنر، جمعیت حاضر در سالن به تشویق وی پرداختند و سپس نوبت به اجرای برنامه سیاچمانه از سوی سیروان خالدی و فرزاد امینی رسید.

اردشیر کامکار نوازنده موسیقی و از خانواده بزرگ کامکارها نیز دیگر سخنران این مراسم بود و وی نیز ضمن تقدیر از استاد عثمان هورامی، گفت: خدمات این هنرمند عزیز به موسیقی هورامی و در کل موسیقی کردی بر کسی پوشیده نیست.

یوسف اسدی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سنندج نیز دیگر سخنران این مراسم بود که وی وعده داد برگزاری برنامه های این چنین از سوی شورا و شهرداری سنندج ادامه خواهد داشت.

سردیس عثمان هورامی ساخته هادی ضیاء الدینی رونمایی شد

در ادامه این مراسم بخش اصلی برنامه که تقدیر و تجلیل از استاد عثمان هورامی و رونمایی از سردیس وی بود برگزار شد و جمعیت یک صدا برای چند دقیقه این هنرمند عرصه موسیقی هورامی را تشویق کردند.

بعد از رونمایی از سردیس استاد عثمان هورامی، شهردار سنندج اعلام کرد که این پیکره روز پنج شنبه در میدان هورامان سنندج واقع در خیابان کوسه هجییج نصب می شود.

استاندار کردستان نیز در سخنانی کوتاه ضمن تقدیر و تجلیل از مقام هنرمند عثمان هورامی گفت: خانه موسیقی کردستان سال آینده برای حمایت از این مهم در شهر سنندج راه اندازی می شود.

فرماندار سنندج نیز در سخنانی کوتاه ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه هورامان در عرصه های مختلف، گفت: هورامان معدن خلاقیت و استعدادهای بکر در تمامی حوزه هاست و به همین دلیل باید از این ظرفیت ها به خوبی بهره برداری شود.

عادل نادری هنرمند عرصه موسیقی نیز همراه با گروهش به اجرای برنامه پرداخت و برنامه وی نیز مورد استقبال قابل توجه مخاطبان قرار گرفت.

شعرخوانی کلثوم عثمان پور و اجرای موسیقی از سوی فرزاد مهدی نیا هنرمند جوان عرصه موسیقی هورامی از دیگر بخش های مراسم به شمار می رفت و در پایان نیز فیلمی از زندگی استاد عثمان هورامی ساخته پرویز رستمی پخش شد.

هر چند که برگزاری این مراسم در این سطح قابل توجه بود ولی وجود ضعف های جدی در اجرای خود مراسم، بی نظمی شدید، نبود مسئول و متولی واحد و مشخص، نبود سالن مناسب برای برگزاری برنامه های این چنین با ظرفیت بیشتر از مهمترین مشکلاتی بود که حاضران را آزار داد.

هر چند که اکثر اعضای فعلی شورای شهر و دوره قبل نیز وعده داده بودند در حوزه فرهنگ تلاش جدی تری خواهند کرد ولی باید بدانیم که امروز شهرداری سنندج حتی یک سانتیمتر فضای فرهنگی در اختیار ندارد و این یکی از مشکلات جدی مرکز استان کردستان به شمار می رود.