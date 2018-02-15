دماوند استعداد تبدیل به قطب درمان بیماری های قلبی و ریوی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی صبح پنج شنبه در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی استان تهران با کمیته برنامه ریزی دماوند، که با حضور محمدحسین مقیمی، استاندار تهران برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: دماوند قدمت مذهبی، تاریخی و گردشگری دارد و به دلیل نزدیکی با شهر تهران می تواند، به عنوان پشتیبانی برای خدمات مختلف مانند امداد و نجات برای شهر تهران و جمعیت میلیونی آن باشد.

وی گفت: دماوند با توسعه دانشگاه ها و حوزه های علمیه می تواند به قطب علمی استان تهران تبدیل شود، دماوند می تواند با تکیه بر آموزه های دین مبین اسلام به قطب فرهنگی تبدیل شود، می تواند قطب کشاورزی و پیش رو در راستای اقتصاد مقاومتی باشد.

امام جمعه دماوند با بیان این که این شهرستان بهترین گردو، سیب و عسل ایران را دارد، اضافه کرد: در بخش کشاورزی می توان توسعه باغات سیب و گردو دماوند را در دستور کار قرار داد و این شهرستان استعداد تبدیل شدن به منطقه سبز استان تهران را دارد، ما باید هرسال دماوند را سبزتر کنیم، این شهرستان آب و هوای خوب داشته و می تواند به قطب گردشگری و نیز قطب درمانی استان تهران تبدیل شود، این شهرستان می تواند محل بیمارستان های تخصصی بیماری های قلبی و ریوی باشد.

فتاح دماوند ادامه داد:ما برای جذب سرمایه گذار نیاز به حمایت مسئولین استانی داریم و امور برای سرمایه گذاران تسهیل شود، نباید با معطل شدن کارها و مالیات های سنگین سرمایه گذار را فراری داد، در بخش میراث فرهنگی و حمایت از امام زادگان و بقاع متبرکه دماوند نیز می توانیم اقدامات خوبی انجام دهیم.

وی سپس به آمادگی مردم در کمک رسانی و همکاری برای توسعه دماوند تاکید کرد و گفت: مردم دماوند همواره پای کار بودند.